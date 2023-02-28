BBC推紀錄片《捕食者》　聚焦日本男團教父Johnny喜多川性侵醜聞

撰文：房伊媚
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英國廣播公司（BBC）預告3月7日播出的紀錄片引發日媒注意，這套《捕食者：J-Pop的秘密醜聞》（Predator：The Secret Scandal of J-Pop，暫譯）影片聚焦日本已故娛樂圈男團教父、經紀公司尊尼事務所（Johnny & Associates）創辦人Johnny喜多川的性侵醜聞。影片內容未公開，但這位「教父」過去曾遭指控強迫15歲藝人口交。

根據BBC網站的介紹，尊尼事務所將很多年輕男孩培養成超級巨星，但在過去逾50年內，日本一直為Johnny喜多川保守秘密，即隱瞞他被年輕男藝人指控性侵的事。

英國廣播公司（BBC）預告3月7日播出紀錄片《捕食者：J-Pop的秘密醜聞》（Predator：The Secret Scandal of J-Pop，暫譯）（網站截圖）

Johnny喜多川在2019年逝世，BBC指在他死離世後，日本媒體基本上仍對他被指控性侵的話題保持沉默。

BBC網站又指，《捕食者：J-Pop的秘密醜聞》會揭露J-pop偶像面對的令人窒息的現實、Johnny喜多川對媒體的影響、以及對性侵指控視而不見帶來的殘酷後果。

尊尼事務所：圖為2019年7月10日，日本經紀公司尊尼事務所位於東京的辦公大樓外觀。（Getty）

紀錄片內容要待3月7日公開，但在Johnny喜多川逝世後，確有藝人曾公開提出性侵指控。

現年27歲的前尊尼事務所藝人岡本Kauan於2022年11月亮相爆料議員東谷義和的影片頻道直播，他稱曾被Johnny喜多川性侵，包括撫摸大腿及手淫。

他說自己15歲時被迫讓Johnny喜多川幫他口交，對方更強迫他完成整個過程才可離去，否則就要繼續「陪瞓」，而岡本Kauan緊張到幾乎哭出來，又指有影片作證據。

岡本Kauan表示，Johnny喜多川會對藝人家長謊稱藝人須到酒店留宿，實際上他是將藝人帶回家，藝人會在梳化上為他按摩，睡覺時便會直接與藝人同睡一張床，從撫摸性器官開始侵犯。

岡本Kauan說，對於Johnny喜多川令人髮指的行為，事務所內幾乎所有人都習以為常，甚至當做笑話看待。當知道誰被叫去時會有人說：「終於到你了，加油啊。」

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