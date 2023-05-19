HIGHLIGHT澳門見面會曬出道14年默契　落力比賽盡顯運動天賦

韓國人氣男團HIGHLIGHT早前（14日）去到澳門舉行見面會《2023 HIGHLIGHT FANCON [HIGHTLIGHT FIELD DAY] IN MACAU》，四位成員大展出道14年的默契外，亦盡顯運動天賦，為粉絲送上難忘的一晚。



HIGHLIGHT首先穿上運動裝進行運動會比賽環節。

HIGHLIGHT澳門見面會分為兩部分舉行，四位成員尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲首先穿上運動裝並進行運動會比賽環節。HIGHLIGHT分別玩了「彈乒乓球」和「99秒接力任務」等遊戲，起光更一度玩到從從椅子上倒下。最終隊長尹斗俊獲選成澳門場的MVP，他講感想時笑言：「耀燮勝利的時代已經結束，在之後的比賽中，我也會盡力的。」

HIGHLIGHT出道14年默契好到不得了！

隊長尹斗俊獲選成澳門場的MVP。

下半部分中，HIGHLIGHT換上黑白西裝登場，並帶來了《NOT THE END》及《DAYDREAM》等14首歌曲。不經不覺今年已經是HIGHLIGHT出道第14年，東雲邀請成員分享出道後印象最深刻的瞬間，李起光表示在粉絲面前表演時最幸福。問到成員在下半年的目標時，斗俊表示通關後希望去更多國家與粉絲見面外，不小心患上感冒的耀燮則叮囑粉絲要注意身體健康。最後粉絲為組合送上驚喜準備的應援影片，四人都成功被感動到，最後送上《Lovely Day》一曲憑歌寄意希望粉絲能渡過一個快樂的晚上。

HIGHLIGHT下半部分帶來了14首經典歌。

最後HIGHLIGHT與現場粉絲合照留念。