YouTube韓國歷年搜索量排行榜　防彈少年團連續七年排男偶像第一

每年都有不少新的KPOP偶像團體冒起，在極大競爭力的KPOP市場中要維持「大勢歌手」、「大勢團體」的地位絕不容易。最近YouTube韓國歷年搜索量排行榜出爐，清楚見到近11年在韓國最多次被搜索的偶像團體TOP5，雖然幾乎年年都有變動，但2013年出道的BTS防彈少年團自2014起至今依然連續七年排男偶像中的第一名，可見這個「韓國天團」在韓國不可動搖的地位。



BTS防彈少年團在韓國有着不可動搖的地位。（IG@bts.bighitofficial）

除此之外，BIGBANG和BEAST在2010年至2013年每年都佔據一席位，直到2014年逐漸被新冒起的團體取代，包括多次上榜的EXO、BTS和SEVENTEEN，而SHINee則是由2010年開始至今，入圍YouTube韓國入圍搜索量TOP5最多次數的男偶像，一共有五次。

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