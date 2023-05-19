末日騎士︱金宇彬患癌復工戲內狂吸煙　觀眾憂影響健康導演回應

由金宇彬、宋承憲和李絮等主演Netflix新劇《末日騎士》最近上架，繼陷入抄襲日本遊戲《Death Stranding》（死亡擱淺）爭議後，患癌復工的金宇彬在劇中需要經常吸煙的場面也引起了關注。



金宇彬在《末日騎士》中吸煙場面令觀眾擔心。（Netflix截圖）

金宇彬在《末日騎士》中飾演快遞司機「5-8」，經常見到他在劇中邊駕駛邊吸煙的場面。由於金宇彬2017年宣布罹患鼻咽癌後，緊急停工兩年才可以於2019年正式復工，因此觀眾和劇迷都擔心吸煙戲會危害到他的健康。對此導演趙義石回應指，由於「5-8」在原著網絡漫畫中的設定是吸煙者，擔心在劇集抽起會令角色顯得平淡。不過劇迷都有考慮到金宇彬的身體狀況，所以吸煙場面全以CG特效完成，消除了觀眾的憂慮。

導演解釋考慮到金宇彬的身體狀況，吸煙場面全靠CG完成。（Netflix截圖）

點撃睇金宇彬部分吸煙場面：

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金宇彬在節目中坦言罹患鼻咽癌後感到害怕。（tvN）

早前金宇彬出演節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時開口提及抗癌歷程，他坦言鼻咽癌關係到生命及健康，因此感到害怕。再加上身體消瘦不少，所以體力大不如前的金宇彬一度擔心之後無法再從事演員工作。不過金宇彬慶幸自己性格樂觀，身邊的人亦一直鼓勵和陪伴他，他才可以順利捱過辛苦的康復路。

金宇彬抗癌期間，申敏兒一直在身邊照顧他。（網上圖片）

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