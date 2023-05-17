末日騎士｜金宇彬新劇疑抄襲日本遊戲　網民指背景設定幾乎相同

由金宇彬、宋承憲和李絮等主演Netflix新劇《末日騎士》日前上架，劇集快速佔據各國排行榜，香港亦成功登上第二名。不過有網民卻提出劇集疑有抄襲日本遊戲《Death Stranding》（死亡擱淺）之嫌，質疑兩者背景和設定都相當相似。



金宇彬等主演新劇《末日騎士》被質疑抄襲日本遊戲《Death Stranding》。（Netflix）

《末日騎士》故事設定於2071年，因嚴重空氣污染人類必須靠呼吸器維生，韓半島僅存的1%人口活在嚴格社會階級制度下。飾演快遞司機「5-8」的金宇彬除了負責運送氧氣及日用食糧等，並與難民出身的「四月」（姜有錫飾）以及一眾難民出身的快遞員合力對抗以販賣氧氣掌控全球的「千明集團」。有網民表示故事設定與日本遊戲《Death Stranding》相似，遊戲中玩家需在荒蕪的美國中，通過運送不同物資連接各地重建新美國，並在恐怖分子手中拯救已故總統的女兒。

網民指出《末日騎士》的背景設定與《Death Stranding》相似。（網上圖片）

《末日騎士》圍繞住快遞司機與「千明集團」對抗的故事。（劇照）

對於指控，Netflix回應否認《末日騎士》抄襲，表示劇集改編自2016年就開始連載的同名網路漫畫，而《Death Stranding》卻是2019年才發行的遊戲。不過部分網民不賣帳Netflix的說法，表示遊戲發行前三年的2016年6月已公開過其預告，質疑漫畫可能早就抄考過遊戲的設定。

Netflix方否認抄襲，表示《末日騎士》早出2016年已在網路漫畫連載。（網上圖片）

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