新聞女王 |馬國明開拍前做足功課 :係咁睇24小時新聞台

TVB新劇《新聞女王》正如火如荼拍攝中，今（19日）劇組就開放媒體探班活動，兩大主演李施嬅、馬國明正裝上陣，非常有新聞從業員的感覺。

《新聞女王》拍攝中。（梁碧玲攝）

在接受訪問的時候，馬國明表示劇中角色將會與佘詩曼激鬥：「我同阿佘兩大陣型，由頭鬥到落尾，所有嘢都同佢爭。」而李施嬅飾演的張家妍原本在新聞部中是一位站在中立位置的人，但後來就捲入他們的權鬥中，亦勢必要爭一份。

馬國明戲中同阿佘惡鬥。（梁碧玲攝）

既然劇中主要核心戲份是需要爭，自然對白都寫得相當刺激，對此李施嬅就表示：「都有骨嘅。」另外，問及拍攝新聞這個題材，在當中認為最困難之處是甚麼，馬國明就表示：「做新聞絕對唔容易好難。尤其係突發新聞，因為突發係唔能夠預先寫到稿。」在旁的李施嬅續說：「同埋佢哋講嗰啲用詞好專業，好似醫生、律師。」

二人有為劇集做功課。（梁碧玲攝）

另外，問及有沒有做功課參考真實主播的播報工作，馬國明表示：「我臨拍前係咁睇二十四小時新聞台，但係冇話攞一個目標嚟學。」而李施嬅亦有觀看不同新聞學習。相隔多年再與阿佘合作，李施嬅都大表開心：「我一路以嚟咁多年我覺得佢係一個好叻好叻嘅女仔，因為佢唔係一個只係勤力嘅人，係一個依喬超過嘅人。」表明要向她學習。