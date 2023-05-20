林襄首度來港公開擇偶條件　婉拒肥仔金錢攻勢：用誠意就可打動我

台灣Rakuten Girls啦啦隊成員林襄，今日（20日）現身旺角出席品牌活動，擔任一日店長，吸引不少粉絲捧場，場面非常墟冚。



好多粉絲支持林襄。（葉志明攝）

身穿露肩裝大曬小蠻腰的林襄相當性感，甜美可愛的她在現場不斷擺出派心心Pose，令粉絲們瘋狂尖叫。林襄在接受《香港01》訪問，被問及看見那麼多粉絲支持有何感受時，她就溫柔地表示：「其實我真的很感動，因為我沒有想過在香港有那麼多人來現場支持我。（有沒有覺得自己在香港人氣很旺？）我沒有覺得在香港人氣很旺，所以才嚇到。」而粉絲為了支持她，更超快手購買品牌與她合作的頸鏈，短短3分鐘就售罄。

林襄好可愛。（葉志明攝）

早前有報道指男團Error的肥仔（梁業）同193（郭嘉駿）都相當欣賞林襄，更希望用錢打動她能拍攝MV，對此她就表示不在乎錢：「不用用錢打動我，用誠意就可以打動我。而且他們的個性聽說很搞笑，我自己本身喜歡幽默風趣的人。（一個高一個胖怎麼選擇？）我真的沒辦法作評論，我真的不會用外表去評斷一個人，要相處過後。（有喜歡高矮肥瘦那一種類型？）我喜歡狼狽風，有點鬍渣，頭髮很長比較才華洋溢的感覺。（圈中那個男明星比較符合？）劉德華吧有藝術家氣息。」

林襄非常喜歡劉德華。（葉志明攝）

目前單身的林襄被問到擇偶條件時，她表示：「我喜歡有上進心的，然後值得我學習的地方，我喜歡可以讓我崇拜的男生。（你覺得香港跟台灣男生有何分別？）最大差別就是他們（香港）很有自己的想法，然後事業心比較強，比較少看到會撒嬌的男生，就是小奶狗類型。台灣男生比較會撒嬌。（香港男生man一點？）對，比較有男子氣概。」

不斷同大家派心心。（葉志明攝）

另外，有報導指她體重不斷下降，消瘦不少，被問到會不會影到大家所關注的部位時，她就打趣表示：「大家關注那裏，我以為大家關注我的臉。（今天好像不太性感？）剛好今日不太適合性感，比較酷甜風。」而講到韓國藝人李多慧加入啦啦隊，有否將她視為假想敵時，她就表示：「我沒有把它當成假想敵，反而把它當成學習對象，因為我覺得他跳舞真的太厲害了。」

好親民。（葉志明攝）

睇更多林襄靚圖：