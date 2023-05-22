何超瓊李澤鉅罕同場大合照　39歲霍啟山作家族代表神態沉穩顯地位

已故賭王何鴻燊二房長女何超瓊自父親過世後，便常作為何家代表出席各大活動及社交場合，相當活躍。何超瓊雖然已達60之齡，但保養得宜，加上渾然天成的高貴氣質，令她總是成為全場焦點。

劉嘉玲同何超瓊及林青霞合照。(ig@carinalau1208)

近日何超瓊出席香港總商會的周年會員大會，大會選出何超瓊為新任理事。何超瓊一身全黑正裝打扮，大合照中站在第二排左面，雖然今次並非站在C位，但氣場強大仍然亮眼。

何超瓊與契女主曾昭怡合照，好靚女。（IG@mammachewy）

何超瓊右面的是林百欣次子林建岳，右面的是霍震霆與前妻朱玲玲的次子霍啟山。霍啟山現年39歲，相比起其他前輩霍啟山年輕許多，但霍啟山今次作霍家代表出席，可見霍啟山在家族事業的份量不容少覷，能力想必也廣獲父親及兄弟認同信賴，大合照中神態放鬆又自然，見慣大場面的他相當沈穩。此外，霍啟山一派貴公子氣質，斯文帥氣，早前出席廣東海外聯誼會聚會時更被靚女粉絲要求合照，頗有異性緣。

霍啟山早前廣東海外聯誼會聚會，被靚女粉絲邀請合照。（抖音@小小莎老師）

值得一提的是，首富李嘉誠長子、長實主席李澤鉅亦有亮相大會，並戴上口罩站在第一排合照。李澤鉅一向行事低調沈穩，近日他與胞弟李澤楷現身港燈及電能實業前獨立非執行董事佘頌平夫人佘周孔屏安息禮拜，罕有就私事亮相公眾場合並獲傳媒報道。而次子「小小超」李澤楷則較活潑，頻上娛樂和財經頭條，早前亮相馬場冠軍賽馬日時，更開心地周圍與粉絲打卡，身邊不見有保鏢阻攔，笑容滿面超級貼地親切。

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