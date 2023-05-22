鄭裕玲包剪揼唔認輸嚴寒質洪嘉豪食雪糕　網民：Do姐點玩都贏

鄭裕玲（Do姐）離巢無綫後，同HOY TV合作拍旅遊節目，更有幾位年輕男藝人伴遊。她最近與洪嘉豪去到德國，在9度嚴寒下當街猜包剪揼，輸要食雪糕，不過Do姐又點會輸，就連網民都話未睇已經知結果。



鄭裕玲（Do姐）近日與洪嘉豪出發德國拍旅遊節目，昨晚洪嘉豪就貼出一段片，當時是9度的早上，手執一杯雪糕的嘉豪提議玩雪糕Challenge，猜包剪揼，輸要食雪糕，他唔識死問Do姐：「識唔識猜包剪揼？」Do姐反應極大說：「梗係識啦！」更說要一盤過，點知最後猜咗三盤。

德國朝早9度，睇嚟嘉豪同Do姐真係好凍。（IG@hungkaho）

第一局，Do姐出包、嘉豪出剪，但Do姐就話：「你唔得啦！你彈弓手嘅！」嘉豪就話「吓？咁唔玩㗎喇喎。」不過Do姐就話要玩；到第二局，Do姐出剪，嘉豪出揼，Do姐要食喇啩？點知Do姐用手擋開，話：「你係慢啲㗎！你係慢0.01秒！」嘉豪無奈說：「吓，咁唔好玩啦……」不過Do姐就話：「唔好唔好。」最後，Do姐出揼，嘉豪出剪，此時Do姐立即說：「你輸咗！你食！要食晒佢！」並把雪糕塞入嘉豪個口，嘉豪就話：「其實呢，你點玩都贏㗎！」並封Do姐做遊戲王。

結骨當然就係嘉豪要食雪糕啦，Do姐遊戲王唔會輸！（IG@hungkaho）

Do姐就留言：「我知你鍾意食溶溶地嘅雪糕，所以我專登比你輸！我用心良苦㗎！」網民就話其實未睇都知邊個贏，又說：「完美示範『公就你輸，字就我贏。』」、「問Do姐識唔識猜包剪揼，梗係院長你食啦😂」而早前同Do姐去完韓國的細貓就留言：「成就解鎖 比Do姐餵食雪糕🍦 好羨慕😂」