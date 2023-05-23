一舞傾城｜姚子羚疑淪為配角　網民戥女神唔抵：戲份仲少過陳星妤

最近正在熱播的TVB電視劇《一舞傾城》播出後的口碑雖然說是一言難盡，但這部劇還是憑著超吸睛的主演陣容和狗血劇情，成為近期最具話題性的電視劇。電視劇《一舞傾城》以80、90年代的「萬國城夜總會」為主要故事背景，講述了夜總會裡舞女們不為人知的愛恨糾葛，而負責看管萬國城的古惑仔志飛，則是周旋在舞女Monica和見習媽媽桑的Michelle之間，譜出一段複雜的三角戀關係。



《一舞傾城》裡美女如雲，各路美女站在一起簡直就是一個亮麗的風景，也難怪這部劇即使劇情被觀眾批評得一文不值，也依舊被這麼多人關注。姚子羚在《一舞傾城》裡飾演的，是作為被派進萬國城當見習媽媽桑的臥底，收集有關萬國城售賣毒品的關鍵證據。

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她飾演的Michelle被譽為是「萬國城最美的媽媽桑」，但她美麗的外表下有著不容小覷的好身手，對外她宣稱自己原本是龍虎武師和替身演員，但其實她真正的身份是警校裡的嚴厲教官！

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目前《一舞傾城》劇情來到第二周，但有網友卻發現，雖然姚子羚擔著「女主角」的名頭，但至少按照現在的戲份來看，她的戲份和陳法蓉、陳星妤和蔡潔等人相比還是有點少，因此有觀眾就替她抱不平，有種淪為配角的嫌疑。姚子羚在後來接受訪問時，則表示自己接下來會有不少的重要戲份，而且也有不少的打戲，有很大的發揮空間，讓大家耐心看下去。

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