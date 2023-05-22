一舞傾城｜一橋段老土到嚇親網民　恥笑王晶：2023仲寫呢種劇本？

TVB近日熱播的電視劇《一舞傾城》開播後就引起不少網友的討論，但網友的評論風向都是偏負面的，批評劇中的不少臺詞和重口味18禁劇情低俗又老套，作為監製的王晶甚至被吐槽：「都2023年了還寫這種劇本嗎？」



在最近播出的劇情裡，最讓網友覺得難以接受的，就是陳星妤飾演的江潔兒KK和她的媽媽之間的對話，讓網友覺得三觀崩壞！陳星妤飾演的KK被譽為是「萬國城最後一個處女」，為了讓那個媽媽擺脫繼父的糾纏，還有年幼弟妹的未來，在媽媽的萬般遊說下，她最終答應到萬國城當「金魚」，而這一幕則是被網友嘲諷說：「沒想到竟然有當媽的勸女兒出來賣！」

【圖輯】觀眾哀嚎：「自己到底看了什麼？」…（點圖放大逐格睇被批老土的橋段👇👇👇）

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——「如果真的有心做，你一定能賺到錢」

——「你看媽媽一把年紀，熬了幾十年，你也希望我老了能有好日子吧」



後來KK在萬國城一炮而紅，有出手闊綽的顧客「開價」800萬要包養她，而且還承諾會送她豪宅作為交換，KK毫無興趣，但她的媽媽得知後竟然勸女兒答應這個條件讓她去陪客，兩人因此大吵一架！

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——「你先把這筆錢賺了，那我們全家就可以脫貧，就有好日子了，然後你再去跟那個Marco在一起」

——「你希望我跟他上床是吧！好啊，我跟王主席進了房間，關掉燈，換你跟他上床，然後再開燈換成我，沒分別啊，對吧」



這個橋段也讓不少觀眾哀嚎：「自己到底看了什麼？」為了800萬勸女兒和一個年過半百的老頭子上床，但重點是KK很快就作出了反擊，給出一個讓她媽媽也無法反駁、出乎所有人意料之外的回答！

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看到KK的媽媽鼓勵女兒下海到舞小姐，不少網友都批評說這部劇的三觀確實有點噁心了啊，現實中真的會有這樣的母親嗎？當然不。這種包養的行為放在90年代其實很常見，那時候的人大多都是笑貧不笑娼的。現如今大家之所以難以接受這樣的劇情設定，其實就只是因為年代不同，大家的想法也有所不同。雖然話是這麼說，只是做媽媽的不斷鼓勵女兒做小姐去賺快錢，一邊說媽媽很愛你，另一邊廂又要為了錢出賣女兒的第一次，邏輯不通確實讓觀眾無法接受！

飾演KK媽媽的袁潔儀在收到劇本時，起初也無法接受這樣的劇情設定，但後來編審就告訴她說「要向現實低頭」尤其是一個人「衰到貼地」的時候，的確是要向現實低頭的，而她也是秉持著這句話，才能突破自己的心理關口，演活了為錢讓女兒去接客的KK媽！

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