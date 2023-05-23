溫裕紅逝世｜戰勝乳癌後被男友提出分手　遇真命天子閃婚恩愛12年

資深藝人溫裕紅（Esther）在5月19日安詳離世，終年54歲。溫裕紅早年主持婦女節目《都市閒情》，亦有參與不少劇集演出，她曾效力無綫23年，而《食腦喪B》就是她的告別作。溫裕紅曾在2005年不幸確診患上乳癌，當時已擴散至淋巴，需接受6次化療，並切除乳房才可保命。不過溫裕紅積極樂觀抗癌，當時她的男友一直陪伴左右，可惜病癒後對方卻提出分手。



資深藝人溫裕紅（Esther）在5月19日安詳離世，終年54歲。（YouTube截圖）

不過溫裕紅其後再遇真命天子，2011年1月28日，她在社交平台公布結婚喜訊：「各位好友我今天結婚了，從今以後我變成楊太了。」婚後溫裕紅與老公非常恩愛，結婚兩周年時，她就高調向老公示愛：「今天是閃婚兩週年紀念日，能擁有天堂一樣的婚姻，除了感謝神还是感謝神。」

恩愛。（微博@溫裕紅Esther）

溫裕紅在抗癌期間脫髮、嘔吐、手腳麻痺、皮膚痕癢等，接受化療時要剃頭同包頭巾，幸好後來聽從醫生建議做手術將乳房切除後，病情受到控制，之後她接受重整乳房手術。不過據知溫裕紅近年癌症有復發情況，但她仍不時與朋友見面，可惜近月情況轉趨嚴重，最終逝世。

曾患上乳癌。（微博@溫裕紅Esther）