溫裕紅逝世｜戰勝乳癌後被男友提出分手 遇真命天子閃婚恩愛12年
撰文：董欣琪
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資深藝人溫裕紅（Esther）在5月19日安詳離世，終年54歲。溫裕紅早年主持婦女節目《都市閒情》，亦有參與不少劇集演出，她曾效力無綫23年，而《食腦喪B》就是她的告別作。溫裕紅曾在2005年不幸確診患上乳癌，當時已擴散至淋巴，需接受6次化療，並切除乳房才可保命。不過溫裕紅積極樂觀抗癌，當時她的男友一直陪伴左右，可惜病癒後對方卻提出分手。
不過溫裕紅其後再遇真命天子，2011年1月28日，她在社交平台公布結婚喜訊：「各位好友我今天結婚了，從今以後我變成楊太了。」婚後溫裕紅與老公非常恩愛，結婚兩周年時，她就高調向老公示愛：「今天是閃婚兩週年紀念日，能擁有天堂一樣的婚姻，除了感謝神还是感謝神。」
溫裕紅在抗癌期間脫髮、嘔吐、手腳麻痺、皮膚痕癢等，接受化療時要剃頭同包頭巾，幸好後來聽從醫生建議做手術將乳房切除後，病情受到控制，之後她接受重整乳房手術。不過據知溫裕紅近年癌症有復發情況，但她仍不時與朋友見面，可惜近月情況轉趨嚴重，最終逝世。
溫裕紅的背景，與家人的關係?
無綫藝人溫裕紅上周離世終年54歲，溫裕紅自小於沙田一個公共屋邨成長，家中有多個兄弟姊妹。據知，溫裕紅年少時性格反叛，其中一位親姐更一度欲登報與溫裕紅脫離關係(更多詳情請看)。事件中，溫裕紅曾證實對方是其親姊，回應指...詳情請看。在工作上，溫裕紅多年效力無綫，最後因為一個原因而離巢。
溫裕紅與老公的感情生活? 與林淑敏的關係是?
早年患上乳癌病癒後，當時的男友卻提出分手。不過之後，溫裕紅其後再遇真命天子恩愛12年。當年病癒後，是基督徒兼摯友林淑敏患上癌症，溫裕紅當時就...詳情請看。