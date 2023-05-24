吳海昕零雜物新居媲美示範單位　貓房靚過主人房雪櫃得一種食物？

吳海昕（Sofiee）近日搬新屋，雖然她說是小蝸居，但都留了一間專屬貓房畀兩隻愛貓，每個角落都為貓咪舒服出發。今日她出席活動時，就表示雖然貓咪勁少入房，又對她特地設置的貓爬架零興趣，但Sofiee仍然為貓咪有專屬房間而感到驕傲！



吳海昕絕對是超級貓奴，最近為兩隻貓咪搬屋，更留了一間房做貓房。（陳順禎攝）

吳海昕（Sofiee）日前拍攝兩條新屋Home Tour片，整間屋走超簡約日系風，不但全屋零雜物，連衣櫃、雪櫃幾乎空空如也，雪櫃更只得一種食物。不過，她仍然留了間專屬貓房畀兩隻愛貓，布置用心不輸主人房。不過Sofiee就透露貓咪甚少入房，浪費她一番心血。

Sofiee為兩隻愛貓搬屋，她的家居超簡約，可以說是零雜物。（YouTube：Sofiee Ng 吳海昕）

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今日Sofiee出席護膚品活動，講到她的新屋超簡約，奉行斷捨離風格，她自養貓後比以前更簡約，而自己搬屋亦是為了貓咪，「我之前一路都有搬出嚟，今次搬大啲，因為我有兩隻貓，想佢哋住得舒服啲，同埋轉下環境，因為我想畀個貓爬架佢哋。（佢哋都唔爬嘅！）係囉，最後都係爬櫃頂，但係我自己買得開心。」

Sofiee以粉紅色打扮出席護膚品活動。（陳順禎攝）

講到貓咪有專屬貓房，她說：「因為我真係好錫佢哋，佢哋開心，我就開心，其實隻貓唔係特別鍾意個貓房，最後都係瞓返我張床同埋唔應該出現嘅地方，瞓喺廚房鋅盤，但係我見到佢哋有自己嘅房間，我都感到驕傲！」Sofiee透露自己平時很宅，愛躺在梳化煲劇、睇書、睇紀錄片，新屋客廳有一架小小的自製應援車，有零食、貓玩具等。

Sofiee指自己超宅，愛躺在梳化，聽爵士樂、點香薰蠟燭和敷Cream Mask，有時亦愛煲劇和睇書，總之都是躺在梳化。（陳順禎攝）

除了忙於打點新屋外，Sofiee又透露自己即將參與舞台劇，當中有歌舞元素，所以她有學唱歌、跳舞，更用幾個月時間跟黃秋生、朱柏謙和甄詠蓓學戲，她表示：「想專注喺舞台表演方面，因為覺得自己唔係好識用聲，一路用喉嚨講嘢，亦都唔係好了解自己身體嘅Movement，希望下個作品觀眾睇到我努力。」

Sofiee亦有學戲增值自己，下月就會公布參演的舞台劇消息，裡面還會有歌舞元素。（陳順禎攝）

舞台劇前她會放一個短假期，去旅行拍片，並經營自己的YouTube頻道，「通咗關之後我自己都想拍旅遊片，我鍾意同觀眾互動，自己有開YouTube Channel，拍啲真實少少嘅嘢，除咗想觀眾喺戲劇認識我，都想佢哋認識我本人嘅性格同埋我嘅貓咪。（去邊度旅行？）諗住去啲荒蕪啲嘅地方，我自己鍾意去大草原，過游牧民族嘅生活，或者行山。但我好驚曬黑，所以可能去大草原，住下啲蒙古包。」

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