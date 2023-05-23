Sulli雪莉遺作料6月Netflix上架　40秒預告曝光惹哭粉絲

韓國女歌手Sulli雪莉2019年被發現在家身亡，結束了短短25年的生命，至今仍是不少粉絲的遺憾之一。Sulli生前正在拍攝Netflix電影《女孩，四繹》第二部曲，事隔4年後突然傳出有望上架的消息，有指預告更已在巴西地區率先公開。



巴西Netflix公開了《女孩，四繹》第二部曲的預告。（網上圖片）

Sulli離世前正在參與電影《女孩，四繹》第二部曲拍攝，原本5集的短篇電影，她僅拍了2集就離開世上，製作至此處於停滯狀態。相隔4年後，最近網上傳出電影將在6月16日於巴西Netflix上公開，因而引起了粉絲的討論。對於Sulli遺作會否在韓國Netflix上架，相關人士向傳媒透露目前正在討論中，暫時未知會否如常播出。

暫時韓國亞洲等地未有上架消息。（Netflix）

Sulli生前正在參與《女孩，四繹》第二部曲拍攝。（IG/@jelly_jilli）

目前《女孩，四繹》第二部曲的預告已在巴西Netflix上公開，除了包括了Sulli的訪問片段，她提及人氣令她感到可怕外，亦可見到部分拍攝花絮，滿滿都是她生前的招牌笑容。在海外粉絲將預告截下並上傳到Twitter上，粉絲覺得相當驚喜外，同時也開心能夠再次聽到Sulli的聲音，希望電影能在全球上架，讓世界各地所有粉絲都有多一個思念偶像的途徑。

《女孩，四繹》第一部曲由IU擔任女主角。（Netflix）

按圖回顧Sulli生前照片：