Sulli雪莉逝世一年︱好友墓前痛哭悼念：結婚也會牽着老公來看你

去年10月14日，前f(x)成員Sulli雪莉被發現倒斃家中，終年25歲，當時消息震驚娛樂圈。事件過去一年，大批粉絲湧入Sulli IG向偶像表示思念之情，而她的生前好友金善兒（김선아）亦公開在墓前悼念的照片，並上傳長文對Sulli喊話「再見，我的靈魂伴侶」。

Sulli逝世一年，除了粉絲外，她生前的家人及好友似乎仍未走出傷痛。與Sulli生前是好姐妹關係的演員金善兒，今天在IG公開一張與Sulli相擁的合照，以及在墓前痛哭悼念的照片，可見她對好友的不捨。金善兒上傳長文講到，想起自己要來看Sulli就睡不着，本來想對她說很多有趣的話，卻因哭得太多而感到抱歉。金善兒更講到一世也不會忘記這一次，向Sulli承認即使未來結婚生小孩，也會牽着丈夫及孩子的手來探望她，希望Sulli不要感到孤單。

Sulli雪莉逝世一年的今天，生前好友金善兒上傳長文。（IG/@sunaaa1124）

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金善兒最後更向Sulli喊話「再見，我的Soulmate（靈魂伴侶），我愛妳」，感動不少粉絲。Sulli與金善兒生前感情相當好，二人不時互相上傳合照，Sulli去年發行新歌《Goblin》時，她都有親身出席發布會支持，並上傳照片為好友宣傳，表示沒有聽過新歌的人必定會後悔，力證兩人的好感情。

金善兒承諾未來也會牽着丈夫及孩子的手來探望Sulli。（IG/@sunaaa1124）

按圖回顧Sulli生前照片：