Sulli雪莉15年好友發長文抱不平　爆母女因錢而決裂

日前（10日）MBC電視台播出已故Sulli雪莉的紀錄片，請來少女時代Tiffany等一班Sulli生前好友做訪問。當中難得出鏡的親母大爆因反對女兒與大14年的崔子交往，而令母女關係決裂成焦點，連帶崔子被大量網民炮轟，Dynamic Duo隊友GAEKO生氣到發文指責節目。

正當大家都在指責崔子，同情深感後悔的母親時，一名自稱是Sulli 15年好友的網民在IG上傳長文，指出Sulli母女其實是因錢而決裂。長文中提及，本來也很羨慕Sulli與媽媽的關係如朋友一樣，可是在她長大成人後，一次對話中發現，原來並不如此。好友表示當時與Sulli講起母親都會為女兒做儲蓄的話題，這時Sulli才開口提到自己從小學出道以來，把收入交由母親管理，詢問下才發現，原來母親一直沒有為自己做儲蓄，不但用在其他地方，更私下向公司預支其他費用。

Sulli好友在IG發長文控訴其母親疑在節目上講大話。（網上圖片）

好友表示Sulli知道自己母親「花光」自己辛苦工作的錢後，她覺得非常受傷，所以才要求財政獨立，並不是母親在紀錄片中所提及因反對女兒的戀愛而缺裂。好友更講到：「你對說着『把錢花到哪裡？為什麼能輕易花費我辛苦賺來的錢？』的真理（Sulli本名）說了什麼，我全都記得，我相信你也記得。」指責Sulli母親在電視上講大話。

Sulli母親表示母女關係曾因女兒的戀愛事而裂。（MBC截圖）

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除此之外，好友亦批評節目公開Sulli的日記內容，認為這樣的做法根本不是為了「紀念」。眼見Sulli生前飽受批評，死後也一直被利用，好友表示格外心痛，因此寫上長文，希望大眾及家人等都不要再利用Sulli。長文公開後馬上被瘋傳並成為網上熱題，暫時Sulli母親和節目組也未有任何回應。

Sulli 9歲以童星出道，成人前收入一直由母親管理。（網上圖片）

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