應采兒孖陳小春高調放閃竟惹誤會　網民：她的大兒子怎麼會怎麼醜

現年39歲的應采兒與陳小春於2010年拉埋天窗後，先後誕下兩名兒子，雖然二人相差16歲但毫無隔膜，經常鬥嘴互相爆料放閃，不時在社交平台分享育兒點滴，一家人相處樂也融融。近日應采兒藉着「520」在社交平台放閃，曬出與陳小春的親密合照，當中見到應采兒親吻丈夫的臉頰，而陳小春則扮鬼臉回應老婆，兩人將幸福寫滿全臉，應采兒在帖文中寫下：「最愛我的大兒子，my favourite “son”」。不過該圖片就令網民誤會，以為相中的是兒子Jasper。



陳小春與老婆應采兒近年密密接拍內地真人騷，人氣再度急升（微博@應采兒）

應采兒與陳小春於2010年拉埋天窗後，先後誕下兩名兒子。（IG@yingcaier）

應采兒藉着「520」在社交平台放閃，不過就令網民擺烏龍。（IG/@ yingcaier）

應采兒今日（24/5）在Insatgram上載一張網上截圖，當中正是網民對於照片的留言：「好奇她的大兒子怎麼會怎麼醜，雖然她自己也沒有多漂亮，可是也不至於這麼難看啊！」原來因為拍攝角度關係令網民擺烏龍，把陳小春誤認做Jasper，而事件令應采兒哭笑不得，忍不住出來回應事件：「這位網友應該是00後吧」。帖文出街後，網民紛紛留言為陳小春平反：「竟然說山雞哥醜，他是沒看過古惑仔嗎？」、「怎麼會！！ 那麼帥氣、又愛老婆 疼家人，大家的偶像」、「就是小春哥的酷帥型才吸引到采兒姐的青睞，不懂講話可以選擇靜靜就好」、「哪裡醜！明明又帥又可愛」。

網民紛紛留言為陳小春平反。（IG/@ yingcaier）

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