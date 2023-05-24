林夏薇爆1個月瘦3kg　超Deep V出活動怕走光：安全措施要再做足啲

林夏薇以一身Deep V打扮出席代言纖體公司的旗艦店開幕活動，被問會否怕走光，她指之前試穿時啱身，但近一個月開工忙到瘦了3公斤，件衫即時有鬆，所以安全措施要做足啲！



林夏薇今日出席代言纖體公司的旗艦店開幕，件衫低到落肚臍，問會否擔心走光，她說已做好保護，但就透露一個月內瘦了3公斤：「都OK，不過真係瘦咗，因為之前準備呢套衫嘅時候係肥過依家，阿媽之前儲肥我儲得好辛苦，終於肥咗3公斤，一開工又瘦返晒，今日試件衫同之前感覺有啲唔同，要再做足啲安全措施。」

林夏薇指已第三次以代言人身份出席活動，感到很開心。（陳順禎攝）

之前有網民嫌她太瘦，指她肥些更好睇，林夏薇都同意，但自己一開工就好緊張，有時可能一日內走幾場宣傳及開新劇《逆天奇案2》，飯都冇時間食，但她不會嫌辛苦，並表示：「今次係第一次開續集，之前《逆天奇案》一出嚟個成績都幾好，所以成個團隊都希望續集會有啲新突破，睇到唔同嘅變化，好彩今次又同展鵬合作，好有默契，所以好快Pick up返。」

林夏薇Deep V開到落肚臍，但不擔心走光。（陳順禎攝）

以今日為例，林夏薇去完開幕活動又要趕去《法言人》祝捷會，她指很突然知道有祝捷會，極之開心，尤其是第一次同馬國明做CP，反應意想不到地好，她說：「監製話好多網民留言，問幾時再同馬明做CP，我話總有機會，但拍完《逆天2》先。」

林夏薇暫時忙於開劇，未諗如何獎勵自己，但多Job做就開心。（陳順禎攝）

忙完劇集宣傳，又要出品牌活動和開劇，問到老公會否詐型，林夏薇指：「佢不嬲都好支持我工作，見到我努力嘅成果得到大家認同，都好戥我開心，同埋我一唔使開工就全力陪佢工作，開劇前周圍飛其實都係陪老公工作。工作同家庭，我一有時間就擺返喺家庭，只係一開工我又專心返工作啫。」

林夏薇早前與韓星李棟旭見面，她自爆是對方Fans，更大讚對方素顏皮膚超好，但就不敢諗合作住。（Instagram：rosinalam）

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