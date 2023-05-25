麥浚龍周國賢7月開騷相熟只因夠摺　之後會搞個人演唱會

麥浚龍（Juno）今日現身中環，參與自己有份設計的飲品品牌活動，日前他宣布將與周國賢開騷，透露今次是對方主動邀請，兩人相識及相熟全因兩人夠摺。而問到個人演唱會消息，他亦表示計劃當中！



麥浚龍（Juno）一向多瓣數，除了音樂和電影，他最近就參與飲品品牌的設計工作，為品牌重新包裝，更參與場地設計工作，加入自己喜愛的「侘寂」風格。3月尾Juno在西九參與音樂節，日前他就宣布將於7月與周國賢在亞博開騷，表示兩人已相識十幾年，早前收到對方邀請都好開心，亦很感激對方。兩人相識十幾年，在編排、創作上都互相信任，很快已經有演唱會主題方向和歌單。

Juno用了3、4個月為品牌設計新標誌及場地，並創作了「侘寂」風格的屋仔，自言有很多事物都需要時間歷練。（鄧穎琪攝）

Juno 3月尾出席了音樂節，首度演唱新歌《花臂》，他透露歌曲待正式錄音後就會推出。（資料圖片／鄧穎琪攝）

Juno講到兩人的相識經過，其實是在頒獎禮記招後台，他說：「我哋兩個都係比較靜，傳媒影相嘅時候有好多歌手，我哋成日都讓大家上前，我哋就褪到好後，反而有幾年都喺Backdrop最後面成日見到大家，話『喂，又係你？』」之後他們拍旅遊節目，又於幾首歌曲合作，包括合唱的《雷克雅未克》。

Juno與廚師好友Felix合作設計餐單，有不同的食物配搭。（鄧穎琪攝）

周國賢日前自彈自唱了Juno的《勇悍‧17》，問Juno又會否翻唱對方歌曲，他表示是秘密，但大讚對方的演繹令歌曲有不一樣感覺。講到演唱會歌單，他說有很多歌都未公開演出過，不想只將CD版重新演繹一次就算，會花心思編曲至符合兩人年紀的曲風。

Juno與周國賢相識十幾年，他透露早前收到對方電話邀請合作搞騷，也感到很開心，因兩人早有默契。（鄧穎琪攝）

由於演唱會消息一公布，網民反應已經很好，被問會否加場，Juno就說自己都期待，但要留待主辦單位決定。至於粉絲常常催促的個人演唱會可有著落？Juno就說：「一路都係我想做嘅計劃，但係同一時間我又有拍攝嘅工作，等我完成咗拍攝工作，就會開始籌備個人嗰個！」

Juno透露個人演唱會都在計劃之中，完成手頭上的拍攝就會籌備。（鄧穎琪攝）