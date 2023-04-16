金像獎2023｜麥浚龍Juno頒獎曬名牌袋值幾錢？　網民轟賣廣告

《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》現正舉行中，麥浚龍（Juno）現身頒發最佳服裝造型設計，一向是潮流指標的他，全程將名牌手袋放上枱引起網民熱烈討論，不少人批評他擺明借機賣廣告，究竟值幾錢？

真係全程將手袋放枱面。（截圖）

Juno手執的名牌袋為Gucci今年新款，價值$40,500，Juno高調曬袋，未知是否收足廣告費？不少網民批評他此舉騎呢又不尊重場合。