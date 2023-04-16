金像獎2023｜麥浚龍Juno頒獎曬名牌袋值幾錢？　網民轟賣廣告

撰文：陳穎思
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《第四十一屆香港電影金像獎頒獎禮》現正舉行中，麥浚龍（Juno）現身頒發最佳服裝造型設計，一向是潮流指標的他，全程將名牌手袋放上枱引起網民熱烈討論，不少人批評他擺明借機賣廣告，究竟值幾錢？

真係全程將手袋放枱面。（截圖）

Juno手執的名牌袋為Gucci今年新款，價值$40,500，Juno高調曬袋，未知是否收足廣告費？不少網民批評他此舉騎呢又不尊重場合。

另外，導演何爵天上台領新晉導演時，聲稱家中冇紙，只可用《死屍死時四十四》的換票證背面當紙寫低謝辭，該片亦是何爵天的執導作，現正上畫。（直播截圖）

金像獎2023得獎名單更新?

Mirror 有成員入圍金像獎2023?有那一齣電影掃16項提名?

香港當紅偶像組合MIRROR過去一年，多個成員參與的電影陸續上畫，最佳新演員5個提名中MIRROR已佔3個位置。而有一齣電影而一次過獲2023金像獎16個提名。呂爵安或鄭秀文遇同一暗湧，更多詳情請看。今年特刊更印錯人名，劉青雲變Edan Lui，詳情請看

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