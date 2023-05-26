全民造星5｜陳蕾出茅招搶人惹不滿？陳子豐：次次咁會變得好難睇

搶唔到人之後，韋羅莎火都嚟埋。

《全民造星5》昨晚（25日）播畢後，ViuTV藝人陳子豐喺限時動態發文，矛頭直指陳蕾為搶人而不惜出茅招：「呢幾年，我一直都有聽妳的歌，會因為妳得獎而在心中暗暗高興。但……公平公正喺比賽中真係好重要，騷擾別人從而得到你想搶嘅人，玩一兩次可以，但次次有妳想要嘅人就咁做，就會變得好難睇。

陳蕾自知手速唔夠快後，已經幾大權交晒俾On仔。

「從來無懷疑妳嘅人格，但呢個show對妳嚟講都係一個真人show嚟㗎……如果我係對面嘅人，我講咗粗口行出間房好耐，佩服嗰兩位咁Nice嘅人。」

陳子豐喺節目後發文，疑似認為陳蕾行為不當，不過之後呢個限時動態PO好快唔見咗。

昨晚99號嘅KC一出場，陳蕾已經同馮允謙講「你都好多正嘢啦」，不過就被對方反指：「你偷咗Nathan （2號魏念恩）」。 KC表演開始，大家都睇得十分肉緊，陳蕾更出位企圖遮擋韋羅莎視線，說時遲那時快，兩盞藍燈亮起，韋羅莎似乎已感到搶人失敗，即時黑面，而馮允謙就指住陳蕾大叫「奸茅」。

陳子豐出PO後，有網民在討論區指因為陳蕾頻出茅招而對她好感度大減，但唔少網民都認為是節目效果，4位導師一定事前有夾過；亦有人認為如果每位導師都好似馮允謙咁認真，節目一定悶到喊；亦有網民認為藍組為搶而搶，似乎冇諗過學員之間嘅可行與合拍性。