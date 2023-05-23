Nathan全民造星5大熱終登場、憶述與亡母片段瞬即哭成淚人

今晚（22日）播出嘅《造星5》，先後有 7位參賽者出現，當中有包括2號Nathan、42號Moley、33號Anson Au、70號Maico、67號楚政、10號路飛和79號KaKit。當中有3位跌入復活區，暫時仲未有人出局 。



大熱Nathan自3燈入紅組。

2嘅魏念恩（Nathan ）曾經喺記者會上透露自己「有所經歷」，今晚喺節目中，佢透露自小在單親家庭長大，仲因為自覺讀書唔重要所以成日逃學，由11歲開始，輾轉去過唔同嘅寄養家庭，Nathan更以「物件」形容自己。

Nathan一講到亡母喊到收唔到聲。

節目中，一講到同媽媽嘅關係，Nathan已經開始眼濕濕，他指自己就算喺寄養家庭逃走，都係會去搵媽媽。「我哋關係好緊密，同佢其實係好愛對方，但因為時間、地點、事情影響，我哋無法好好表達更好。」回想兩母子最開心嘅畫面時，Nathan瞬間流下男兒淚，原因係媽媽患癌，他認為自己未能盡做仔嘅責任，言語間充滿無限嘅遺憾 ，而佢參加《造星》係希望以音樂去治癒同媽媽有相同經歷嘅人。

最遺憾係媽媽因為癌症住院，Nathan冇辦法同對方做到好多嘢。

Nathan表演項目係自彈自唱，一曲《下一束光》令佢順利獲三盞燈入紅組。身為大熱嘅Nathan，上星期驚傳其女友墜樓身亡，其IG頭象其後亦變成黑圖，如今節目照樣播出Nathan參賽片段，似乎未有如網民所猜「退賽」。

今集最後出場號79號KaKit。