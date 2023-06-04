袁偉豪因工作問題跌入情緒低谷需求醫：唔會再有人關注我嘅感受

01娛樂節目《摸杯底》邀請袁偉豪擔任嘉賓，他透露曾受到疫情、工作及外來因素而一度跌入情緒低谷，這種心情更是影響了他的想法：「我會覺得成個世界都唔會再有人關注我嘅感受，自己以前做過嘅所有嘢，即係工作上嘅成績、工作上嘅付出，大家已經唔再關注我。」他更因此出現抑鬱及失眠問題，令他不得不向醫生求助：「已經變咗做第二個人，（嗰陣醫生點講）你想打針定係食藥，咁我就話我瞓唔到覺，咁醫生就開定啲畀我瞓覺嘅藥，我掙扎咗好耐，但係我冇食到。」因為2023年的到來，令他覺得自己的人生亦都要展開新的一頁。

袁偉豪解釋自己近年不做訪問的原因。（葉志明 攝）

負面新聞失工作機會：自己努力過嘅成績全部冇晒

被問到面對被指「變老」、「食軟飯」、「EQ低」等等的負面標籤，最介意哪一種說法時，袁偉豪沒有直接回應，反而分享自己不滿的原因：「其實我覺得有啲嘢你哋講完一次咪算囉，講完兩次咪算囉，講完三次咪算囉，但係有時候唔係得一間傳媒，第二間報社又會Cap同一段內容講。入咗TVB 15年，自己努力過嘅成績全部冇晒，你不斷喺網上碌嚟碌去都淨係嗰啲嘢，咁其實有邊個負責呢？我要去鑽研角色，我要做好自己，但係你短短一兩句文字，其實啲客想搵我做嘢，唔識我嘅一上網睇，（見到負面新聞）就唔會搵我，我就會冇咗個機會，所以做呢行唔係咁樣㗎，我哋做得所謂嘅公眾人物，就要面對所有嘢，我賺嘅人工就係包埋呢啲輿論，係啱嘅，但係⋯⋯大家都要明白囉。你哋有你哋嘅專業、我哋都有我哋嘅專業，點樣合作做好佢，其實可以傾嘅。」

網上有不少有關袁偉豪的負面新聞，他亦有分享自己的看法。（葉志明 攝）

袁偉豪表示負面·新聞會影響他的工作機會。（葉志明 攝）