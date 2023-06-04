01娛樂節目《摸杯底》邀請袁偉豪擔任嘉賓，在節目內大談近況及眾多外界對他的爭議討論。他透露過去受到疫情、工作等不同因素，一度跌入情緒低谷，這種心情更是影響了他的想法：「我會覺得成個世界都唔會再有人關注我嘅感受」，覺得自己多年努力會付之東流。他更因此出現抑鬱及失眠問題，令他不得不向醫生求助，2023年的到來，令他覺得是時候繼續向前行，揭開新一頁。

袁偉豪在節目內大談近況（葉志明 攝）

被問到被指「變老」、「食軟飯」、「EQ低」等等的負面標籤，最介意哪一種說法時，袁偉豪沒有直接回應，反而分享自己不滿的原因，其實最介意的是自己多年努力的成果被負面新聞掩蓋：「入咗TVB 15年，自己努力過嘅成績全部冇晒，你不斷喺網上碌嚟碌去都淨係嗰啲嘢，咁其實有邊個負責呢？我要去鑽研角色，我要做好自己，但係你短短一兩句文字，其實啲客想搵我做嘢，唔識我嘅一上網睇，（見到負面新聞）就唔會搵我，我就會冇咗個機會」。袁偉豪更直言傳媒與藝人的關係可以透過溝通商量變的更友好，只是不同專業範疇之間的合作。

袁偉豪形容傳媒與藝人之間關係是「一個都不能少」

被問到為何近年「產量」大減？ 袁偉豪指近五年來，自己演出的劇大部分都是平台之間的合拍作品，加上自己公司也有些轉變，所以未能持續開拍新作品，但仍然會繼續演員生涯。

袁偉豪表示自己會繼續演戲生涯直至生命最後一刻（葉志明 攝）

隨後，林柏希問到除了在娛樂新聞中，有否在工作上聽到過一些難受的說話，嚴重程度足以萌生退出娛樂圈的想法，袁偉豪分享了約十年前拍攝電影《72家租客》時與前輩的一段對話：「嗰時做緊宣傳，當日見完記者之後我哋會有啲茶點，咁就排隊攞嘢食，我就係一部咖啡機面前排隊，咁我就禮貌上問下『唔好意思，請問呢度係咪排緊隊攞咖啡？』咁佢就好直接咁答我『係呀！排下隊先啦，新人！』之後就行咗去啦，又唔係喺度排隊。」

當年被前輩「揶揄」的經歷令袁偉豪自覺性格太敏感（《摸杯底》節目截圖）

袁偉豪坦言這句說話令他很難受，認為前輩有弦外之音「等下先啦」、「新人你有咩機會？」因此在開車回家的途中，袁偉豪止不住淚水：「嗰陣仲好Dramatic（戲劇化）咁樣，帶返副太陽眼鏡，一路揸車，啲眼淚係咁流出嚟，然後開免提打俾我當時嘅女朋友。」而事件發生兩年後，袁偉豪再次與這位前輩合作，他亦把這一個經歷及感受告知對方，豈料對方捧腹大笑，令他深知自己性格太過敏感，更容易「對號入座」。

袁偉豪憶述當年事件發生時自己的表情（《摸杯底》節目截圖）

談到與「袁太」張寶兒的相處，袁偉豪感激妻子在自己情緒低落期間循循善誘，輔導自己，不過，二人也會因某些話題爭辯不休直至深夜。林柏希更揭袁偉豪對張寶兒無微不至，當張寶兒有事外出，袁像父親接送子女上學般「車出車入」。節目最後，袁偉豪以「好戲再在後頭」自評，期望觀眾再給予多些時間自己，會繼續做些好的作品給大家。