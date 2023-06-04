袁偉豪承認性格敏感易對號入座　被前輩一句無心之言誤傷痛哭流淚

01娛樂訪談節目《摸杯底》邀請袁偉豪擔任嘉賓。袁偉豪近年經常與網民展開罵戰，又多次公開炮轟傳媒，因此被指情商低，為此他表示：「我嘅世界呢個行業唔係咁樣，我係80年代出世，我係睇住八、九十年代娛樂圈長大，我會喺認識嘅前輩口中得知呢個娛樂圈係應該要點樣互相扶持，去一呼百應，有咩事大家要企出嚟互相支持。藝人同傳媒嘅關係應該係好友好（係唇齒相依嘅）係！即係大家一個都不能少，有啲嘢係可以攞出嚟傾，枱面傾唔到嘅嘢，可以枱底傾，因為大家都要互相支持大家。」

林柏希邀請袁偉豪擔任訪談節目《摸杯底》的嘉賓。（葉志明 攝）

今後不會再回應任何有關他的新聞：中伏太多次

此外，袁偉豪坦言會以讀者的身份評論娛樂新聞：「如果你日日個標題彈出嚟都係話『乜乜男神50歲崩壞』、『乜乜女露半球』，我都唔會撳入去啦，除非我睇到個標題係話『袁偉豪露半球』，咁我就會入去睇下。」經歷過如此多相同的事，今後都不會再回應任何有關他的新聞：「實在中伏太多次。」

袁偉豪坦言：「實在中伏太多次。」（葉志明 攝）

憶最難聽說話

隨後，主持林柏希問到除了在娛樂新聞中，是否在工作上聽到過一些難受的說話，嚴重程度足以萌生退出娛樂圈的想法，袁偉豪憶述約十年前拍攝電影《72家租客》時與前輩的一段對話：「嗰時做緊宣傳，當日見完記者之後我哋會有啲茶點，咁就排隊攞嘢食，我就係一部咖啡機面前排隊，咁我就禮貌上問下『唔好意思，請問呢度係咪排緊隊攞咖啡？』咁佢就好直接咁答我『係呀！排下隊先啦，新人！』之後就行咗去啦，又唔係喺度排隊。」

袁偉豪分享多年前與前輩的對話。（葉志明 攝）

袁偉豪因為對方一句說話感到難受。（葉志明 攝）

覺前輩說話有弦外之音 止不住淚水：啲眼淚係咁流出嚟

袁偉豪坦言這句說話令他很難受，認為前輩有弦外之音「等下先啦」、「新人你有咩機會？」因此在開車回家的途中，袁偉豪止不住淚水：「嗰陣仲好Dramatic（戲劇化）咁樣，帶返副太陽眼鏡，一路揸車，啲眼淚係咁流出嚟，然後開免提打俾我當時嘅女朋友。」

終解開誤會：我太sensitive啦

而事件發生兩年後，袁偉豪再次與這位前輩合作，他亦把這一個經歷及感受告知對方，豈料對方捧腹大笑：「係咩？我有講過呢啲說話咩？我同你講笑㗎咋」這次聽者有心、講者無意的事件令袁偉豪這樣評價自己：「我太sensitive（敏感）啦，太sensitive得來太容易墮入自己⋯⋯所謂嘅對號入座。我嘅優點都係我嘅缺點，就係好直白，我唔係好鍾意轉彎抹角。」