一舞傾城｜蔡潔撞破偷食終覺醒嗌分手　現實勁理性：智者不入愛河

王晶擔任製作人、鍾少雄監製的《一舞傾城》昨晚（26日）播出一集，劇情講到「姑爺仔」Dave（何浩文飾）氹掂Monica（蔡潔飾）打本做生意，惟Monica無意中發現Dave出軌偷食，令她大感心痛。自覺癡心錯付的Monica向Dave攤牌講分手，Dave竟無恥地反斥Monica陪瞓：「我一直都當你老婆，直到你做雞！」Monica聞言心死謂：「係呀，我做雞都係因為你呀！我班姊妹話我唔值得咁做，因為你係姑爺仔！」Dave惱羞成怒怒摑Monica，暗戀Monica的志飛（楊明飾）見狀即痛毆Dave。

Dave渣到出汁，欺騙Monica感情。

Monica終於與渣男Dave分手，不少網友開香檳叫好。蔡潔受訪時笑言有留意到網友戥Monica唔抵，她說：「見到有網友每日都問一次幾時分手，覺得好好笑，大家都睇得好肉緊。」提到網友覺得她癡心錯付，蔡潔解釋謂：「其實Monica唔係白癡冇腦，每個戀愛中嘅女人都係盲目，只不過佢係好盲目咁解，佢同呢個男仔3年都知道佢咩人，只係佢選擇相信呢個人會改，只不呢個男比較自私，但佢唔係唔愛呢個女仔。」

Dave背住Monica偷食地產妹。

Monica得悉Dave偷食後傷心欲絕。

Monica會否黑化？蔡潔預告：佢有啲嘢改變

呢場分手戲好精彩，對白都好入肉。

蔡潔透露和何浩文事前有商討如何演繹這段關係，她說：「唔想呢段關係好公式化，一個傻妹遇上渣男，而係想展現到畀觀眾睇，點解呢個女仔咁盲目去相信呢個男人，佢哋兩個嘅感情唔係假嘅，其實女朋友下海，個男仔都會傷心。」並謂很開心角色能夠獲得同情。提到有網友擔心Monica會黑化，蔡潔聞言意有所指謂：「睇吓大家點定義黑化，劇集後半段會有啲事情發生喺Monica身上，佢會有啲嘢改變。」問到現實中的她是否戀愛腦？蔡潔笑言：「有一句說話『智者不入愛河』，大概係話如果想保持理智就唔好戀愛，但愛情係人生中好重要嘅嘢，當愛情來到就好似一場賭博，要跳入呢條河需要好大勇氣。依家嘅我會覺得要用理智嘅心情去睇每一樣嘢，包括愛情；如果愛情真係嚟到，我覺得我依然會好似年輕時咁樣，有跳入呢條河嘅勇氣。」