一舞傾城｜舞小姐做「金魚木魚」有分別　開瓶「XO」就是白蘭地

TVB熱播劇《一舞傾城》大受歡迎，劇中除了盡現80﹑90年代舞小姐的生活之外，還展現了夜總會不同的術語，就好像「金魚」﹑「木魚」﹑「食糖水」等等，引起不少劇迷們的好奇心。

《一舞傾城》盡現80﹑90年代舞小姐的生活。（微博圖片）

有收看《一》劇的觀眾都知道，KK（陳星妤飾）在正式進入「萬國城」任職舞小姐的時候，不時聽到沙律媽（陳法蓉飾）﹑細細粒（鄺潔楹飾）等講做「金魚」﹑「木魚」的分別，而在38組中一開始Monica （蔡潔飾）就是做「金魚」。而兩者的分別就是做「金魚」的舞小姐不會提供性服務，只陪客人把酒言歡，用來欣賞而已，反之「木魚」有取意可敲，隱喻「上」這個動詞，可以與酒客發生性交易。

KK在「萬國城」任職「木魚」。（影片截圖）

KK在「萬國城」非常受歡迎。（影片截圖）

在「萬國城」任職「木魚」的KK一出現迷倒不少酒客，其除了美貌出眾之外，更重要的是因為她還是處女之身。所以在劇中經常聽到沙律媽非常緊張地說：「保住隻豬」，而意思就是其還未有性經驗，仍是處女。而她的出現更吸引Marco（關楚耀飾）的關注，對她非常傾心，經常指定要她陪伴，還非常大方地叫開一瓶「XO」，而「XO」意思就是「白蘭地」。

劇中講的「XO」就是「白蘭地」。（影片截圖）

Marco十分喜愛KK，甚至帶她到私人地方﹑山頂談心，最後還一起食糖水。待二人完畢之後，她就回到沙律媽家中表示剛剛同Marco食糖水，而這一句「食糖水」的說話就嚇到沙律媽，因為另一個隱喻就是「開房間」。而翻查得知「食糖水」的諧音就是「石塘咀」，據指在舊時代石塘咀「塘西」是妓寨的集中地，不少嫖客都會去到該處尋歡作樂，所以引來有人用「食糖水」作為暗語，但真假與否就無從證實。

「食糖水」另一個隱喻就是「開房間」。（影片截圖）