一舞傾城大結局劇情21-22｜蔡潔慘被拍下裸照　李嘉被自己父殺死

《一舞傾城》大結局劇情劇透終於到來，第21、22集將會在翡翠台星期一、二晚上九時三十分播映。《一舞傾城》以1980年代及1990年代的香港作為時空設定，並以位於九龍尖沙咀東科學館道的「萬國城夜總會」作為主要虛構場景。由於當時的香港經濟起飛，股市大漲，聲色犬馬！男男女女，營營役役，拼命賺錢，一眾夜場採用大企業式管理，「見不得人」的所在變身「高級交際場所」，所以，就有了號稱「東南亞第一」的「萬國城夜總會」出現。

它不止經營夜總會，更有時鐘酒店、日式餐廳、美髮沙龍、時裝公司一條龍服務，挑選陪酒小姐嚴格，人人錄取後都會加以華麗包裝，必須令「萬國城」場中鶯聲燕語，豐乳肥臀，成為一個恍似酒池肉林的享樂窩。古惑仔志飛（楊明飾），周旋於兩位女主Monica（蔡潔飾）和Michelle（姚子羚飾）之間。臥底身份的見習媽媽生，同時穿插多名舞女的故事，論盡舞廳眾生相。

《一舞傾城》第二十一集劇情劇透 (06/12) 蔡潔慘被拍下裸照

蔡潔醒來，驚悉自己被李嘉擄走，並拍下裸照。李嘉欲侵犯蔡潔，楊明趕至阻止；李嘉跳窗逃走，被姚子羚帶隊拘捕。姚子羚審問李嘉，李嘉極不合作，卻驚聞王俊棠未死，更指證他殺害志文。吳沚默懷恨在心，破壞關楚耀公司的合作計劃，更當面羞辱陳星妤。陳星妤傷心提出辭職，關楚耀挽留不果，忍痛跟陳星妤道別……李嘉獲暗中協助，打算逃出羈留病房。唐文龍、陳法蓉補辦婚宴，場面幸福美滿，李嘉突然持槍闖至……鄭恕峰狠心放棄李嘉，交出李嘉的販毒證據。

蔡潔慘被拍下裸照。（劇照）

關楚耀挽留不果，忍痛跟陳星妤道別。（劇照）

《一舞傾城》第二十二集(大結局)劇情劇透 (06/13) 李嘉被自己父殺死

李嘉離世不久，鄭恕峰即要莊鍶敏接手販毒，莊鍶敏擔憂會成為下個替死鬼。唐文龍、陳法蓉婚宴事故後，陳法蓉等設局令鄭恕峰在洪泰叔父們面前，承認親手殺害李嘉。鄭恕峰拔槍反撲之際被楊明制服，此時槍聲響起……半年後，莊鍶敏、傅嘉莉涉嫌販毒被捕。楊明向蔡潔求婚，決定開拳館。文凱玲也轉行，幫母親打理魚旦檔口。高鈞賢、陳星妤的電影幾經波折終可上映，高鈞賢獲頒最佳導演，還到座席向陳星妤求婚。時代巨輪下，姊妹們各散東西卻情不變。

唐文龍、陳法蓉真係補擺婚宴。（劇照）