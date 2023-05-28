WayV首場香港粉絲見面會完美落幕　驚喜唱《囍帖街》曬標準廣東話

男團WayV（威神V）昨晚（27日）在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行見面會《Phantom》，5位成員錢錕、Ten、肖俊、Hendery及揚揚除了勁歌熱舞，亦驚喜獻唱《囍帖街》，為香港粉絲苦練廣東話。



WayV香港粉絲見面會昨晚完美落幕。

WayV一開場就逐一以廣東話向香港粉絲打招呼，早前腳傷未癒的錢錕在台上說：「我會盡快康復，跳舞給大家看，大家不用擔心。」遊戲環節中，5人需向觀眾擺甫士並以歡呼聲浪作為評分，不少粉絲看到不亦樂乎大叫「好靚仔」。其中揚揚穿上背心，側看健碩身材若隱若現，大家都看到肉緊大叫起來。講到全晚最驚喜環節必定是演唱謝安琪的《囍帖街》，WayV大曬標準的廣東歌發音，來自廣州肖俊其後大爆澳門成員Hendery平時愛在車內熱唱廣東歌，包括陳柏宇《你瞞我瞞》、李克勤《紅日》和鄭中基《無賴》等。

台下粉絲非常投入。

見面會結尾部分，WayV逐一向粉絲分享心底話，肖俊和Hendery分別以廣東話說「今次家人都有來支持，會多啲嚟同大家見面」及「感覺特別親切，希望有更多機會見面，我哋好快會準備其他嘢，大家要多啲期待。」錢錕再次提到腳傷，承諾下次在更大的舞台與香港粉絲見面，Ten亦自言一直很喜歡香港，大讚城市漂亮但也不及香港粉絲漂亮，哄得大家相當開心。