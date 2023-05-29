浪漫醫生金師傅3︱姜東柱回歸登場　一新角色淪全劇最不討喜人物

由韓石圭、安孝燮和李聖經等主演《浪漫醫生金師傅3》繼續熱播中，觀眾期待已久，由柳演錫飾演的「姜東柱」也終於強勢回歸引起全城討論。今季中編劇加入了幾個新角色，播到第10集其中一角色甚至淪為觀眾心中最不討喜人物。



姜東柱一通來電代表他即將回歸？（SBS）

柳演錫在《浪漫醫生金師傅1》飾演的韓石圭的得力弟子「姜東柱」，可惜第二季講到他要當兵而離開石垣醫院，不少劇迷都十分期待他與徐玄振飾演的「尹書靜」一同回歸。日前（27日）播出的第10集中，結尾一幕見到金師傅電話響起，致電他的人正是姜東柱，單是一個鏡頭已引來一陣轟動。早前柳演錫在直播中被問到會否客串演出，他以「秘密」一詞回答，加上後來有工作人員流出柳演錫拍攝手術戲的照片，令人更期待他下週的登場。

早前有工作人員流出柳演錫參與拍攝的照片。（網上圖片）

三個新角色中，「車鎮萬」（左一）成為劇迷最憎角色。（劇照）

除了有舊角色回歸外，劇組今季亦有加入幾個新角色，包括「車鎮萬」（李璟榮飾）、「張東華」（李新英飾）和「李善雄」（李洪耐飾）等，其中車鎮萬直接榮升最不討喜角色。車鎮萬在劇中與金師傅是實力匹敵的對手，但在治療立場和優先考量上卻對立，兩人由首天在外科中心見面就火藥味十足。可是自車鎮萬出場後就戲份極重，漸漸地劇情偏向集中在醫院的內鬥上，劇迷都坦言想看更多石垣醫院上下齊心拯救患者的場面。

觀眾早於開播初期已反映希望刪減車鎮萬的部分。（劇照）

車鎮萬更是在最新兩集變成眾矢之的，劇情講到當時附近發生舊建築倒塌事件，他正在前往法院出席早前的醫療失故官司。可是由於徐宇鎮和恩卓護士都為了救人而被活埋，金師傅只好要求車鎮萬回程協助但他卻拒絕。不僅再次突出車鎮萬與石垣醫院的救人理念不同，因傷者中有提告的高議員，所以他覺得高議員要承擔醫療人員不足的後果，報復的心理使人氣憤。

車鎮萬視患者為報復對象，睇到觀眾嬲爆，直批他每次出大事都置身事外！（劇照）

觀眾猜測姜東柱的回歸可能就是金師傅心中的A計劃。（劇照）

劇迷看到這一幕都大批車鎮萬枉為外傷中心長，無視生命之餘更不斷頂撞金師傅，直言他再出場要考慮轉台。大家一直都不理解為何金師傅願意讓出中心長的職位，但最後一集中他的一句「你是B計畫，鎮萬啊」似乎解開了謎團。觀眾猜測金師傅預料車鎮萬總有失蹄的一天，所以正等待這個機會讓他明正言順地自行離開。

有網民表示李璟榮2001年曾爆出性爭議，加深觀眾對他的反感。（網上圖片）

更多《浪漫醫生金師傅3》高清劇照：