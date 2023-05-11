浪漫醫生金師傅3．專訪｜李聖經提愛情線　安孝燮稱重質不重量？

《浪漫醫生金師傅》第三季專訪上集邀請到安孝燮和李聖經，二人分享了拍新一季有否壓力大增等，下集他們將向《香港01》讀者獨家剖白觀眾最期待的愛情線部分等。劇集即將於本週播出第5及6集，香港劇迷亦能在Disney+上同步追看。



提到愛情線時，安孝燮和李聖經表現有些少害羞。

《浪漫醫生金師傅2》中安孝燮和李聖經幾乎結尾才互相確定心意，除了大結局的「Reset Kiss」外，相信所有觀眾都同樣覺得「唔夠喉」。被問到第三季的互動會否變多，李聖經竟然回答：「好像差不多？」她解釋醫院工作本來就很忙碌，所以根本不夠時間拍拖。不過李聖經安慰觀眾不用太失望，透露之後都會陸續有很多甜蜜畫面。安孝燮也表示他們的甜蜜重質不重量，劇迷可儘管期待一下比目前首四集更Sweet的互動。

劇迷仍記得第二季中的「Reset Kiss」嗎？（劇照）

今季兩人的愛情戲重質不重量，第一集就大放閃光彈！（劇照）

點擊睇更多安孝燮、李聖經養眼互動：

+ 11

《浪漫醫生金師傅3》中出現的人物眾多，問到兩位最想挑戰哪一個角色時，李聖經馬上答出石垣醫院的靈魂人物「金師傅」，並反問記者：「他不是很帥氣嗎？」李聖經大讚「金師傅」是位爽快又有型的人物，在劇中創下了很多名言，自言雖然未必演繹到同樣的感覺，但也想挑戰一次；安孝燮則表示「宇鎮」一角的性格太真摯，所以想挑戰李聖經「恩彩」一角。此時李聖經則提議安孝燮嘗試存在感相當大的「張基泰」室長，他思索了一會兒後講到：「似乎會幾有趣！」

「金師傅」和「張室長」各有特色，觀眾會期待安孝燮和李聖經重新演繹嗎？（劇照）

拍攝醫療劇需要背誦不少專業用語，被問到會否令難度加深，李聖經指出做手術的場面最困難。她表示每一個手術的步驟都要十分仔細，每個手勢的角度、速度和位置都必需很準確，同時又要兼顧對白及感情，雖然充滿挑戰性但又十分有趣。安孝燮亦補充：「對白的話只需要背誦，但由於醫療劇不能搞笑或隨便完成，所以我們要求每個細節都做得很完美。」《浪漫醫生金師傅》其中一個吸引之處就是現場的緊張感，正正就是演員在背後的努力和認真。

《浪漫醫生金師傅3》台前幕後的認真令劇集更有追看性！（劇照）

《浪漫醫生金師傅3》已於Disney+獨家上架，香港劇迷亦能同步追看。（劇照）

點擊更多《浪漫醫生金師傅3》高清劇照：