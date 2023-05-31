獨家直擊｜素海霖見面會堅持一腳踢　有夫妻拍拖支持︰會一齊睇AV

港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈/绘麗奈/Erena）見面會今日（31/5）舉行，《香港01》獨家直擊整個見面會籌備過程。活動正午12點開始，未夠鐘已有數十位粉絲在烈日當空下排隊等入場。素海霖接受《香港01》訪問時表示，由籌備過程到今日打點，全部堅持一腳踢，就連買簽名筆這麼瑣碎的事都自己去買，目的就是要減少開支，降低入場券及貨品的售價。現場所見粉絲不獨是男性，有女性之餘，甚至有夫婦一齊來支持，而素海霖對合照、簽名、握手等要求全冇托手踭，粉絲都大讚她好親民。



簽名會的每個細節，素海霖都堅持親力親為，包括擺貨、安排潔手液等。（陳順禎 攝）

唔想成本轉介到粉絲身上

港產AV女優素海霖（藝名：繪麗奈/绘麗奈/Erena）見面會今日舉行，雖然活動正午開始，但素海霖一大清早就前來打點，拆貨等全部親力親為，就連買水、買簽名筆都自己落手落腳做。素海霖接受《香港01》訪問時說，整個籌備過程約3星期，由設計產品、門票預售都自己搞，PR或Marketing公司都冇搵，最多找朋友幫手，她說：「我全部刷人情卡，周邊商品、所有嘢點樣設計都係，Poster都自己去做，入場券我都自己去設計，想有啲小禮物俾大家帶走。」

現場環境佈置得相當日系。（陳順禎 攝）

由於要兼顧的事情太多，在見面會開始前最後一刻，素海霖仍然忙著打點。（陳順禎 攝）

問到籌備活動遇到的困難，素海霖指搵場地都有一定難度，今次選址旺角一間餐廳，她說自己要求高，一定要地舖，又盡可能都想找免場租的，以降低成本，所以很感謝對方借場。問到為何不找人幫手分擔工作量，她說：「搵其他人幫手成本會增加，到時價格一定要提高啲，可能要加錢，轉介到粉絲上，我唔想。」

右上的入場券由素海霖親自設計，她指堅持親力親為是因為一找人幫手就要加錢，變相連入場費都要加價，但她不想增加粉絲負擔。（陳順禎攝）

排頭位粉絲花費3、4000元

由於入場券有預售，她說事前預售了150人左右，都有少少喜出望外：「我都有少少驚啲人畀完錢唔嚟，場地咁大都驚冇人。」不過現場所見，雖然活動是Free flow，冇劃分時段，憑券即可入場，但未夠鐘門外已排了幾十人，主要以男性為主，排頭位的支持者Harry約10點半左右已經到場。不願出鏡的Harry表示，自己買了兩Set周邊商品，還有兩套DVD和15張影相券，花費約3、4千，但由於素海霖是第一位香港AV女優，他覺得很值得支持！另外亦有女性支持者、夫婦等，眾人都很有秩序排隊等握手和簽名。

活動未開始，已有幾十位支持者排隊等見素海霖！（陳順禎 攝）

排頭位的粉絲買了15張影相券，素海霖亦逐一簽名。（陳順禎 攝）

排頭位的粉絲早個幾鐘來排隊，他指自己花費約三、四千幾蚊，並買了15張影相券支持素海霖。（陳順禎 攝）

素海霖為今次活動推出了3款周邊商品，包括：（A）$99的A3海報（包署名和簽名）、（B）$359的素海霖畫像Tee、（C）$289的素海霖畫像雙人手動摺傘，其中Tee和摺傘都由專畫女神的本地漫畫大師林祥焜設計。

負責設計T恤和雨傘的漫畫大師林祥焜（左）都有前來撐場，他指素海霖收到圖片都大讚，雖然畫圖過程較趕急，但效果不錯，希望可以大賣！！（陳順禎 攝）

周邊商品一覽！（陳順禎 攝）

林祥焜︰希望件Tee真係著得出街

林祥焜今日準時到來撐場，素海霖大讚對方畫功細緻、交稿又快，而林祥焜接受訪問時就表示，自己在素海霖出道時已畫過對方，兩人因而認識，之後對方找他畫圖，林祥焜說：「見繪麗奈做呢件事非常震撼，我畫開女仔，又好respect佢！」他透露整件事確實比較趕，只用幾日時間創作，而商品上的漫畫素海霖並冇照住任何一幅相去畫，他謂：「嗰兩張圖冇相片，攞咗好多想像，重新畫出嚟。（佢有冇咩要求？）佢話唔想太性感，佢想大家可以著出街，拎出街用，因為大家著出街都係幾好嘅宣傳，可以入屋啲！」