前天堂鳥Gordon榮升準爸爸　與陳樂榣生意拍檔變情侶：擋都擋唔住

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）和前Freeze成員陳樂榣（Ally）日前公開戀情及宣布有BB，今日（31/5）兩人本來一同現身公開活動，但Ally臨時不舒服缺席，單拖的Gordon仍然春風滿面分享榮升人父的喜悅，透露兩人是由生意拍檔日久生情變情侶，自己一向喜歡小朋友，好想B女快點出世，而他跟Ally和前夫的囡囡亦相處超融洽，表示：「媽咪唔喺度佢就乜都聽我話，好嗲我。」



前男團天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）現身健身店新張活動，日前他剛宣布喜訊，前女團Freeze成員陳樂榣（Ally）正懷有他的骨肉。兩人本來一齊出席今次活動，但Ally個肚臨時不舒服，Gordon為BB安全，唯有叫Ally先回家休息，有機會再一齊見記者，他說：「可能BB開始大，開始識郁，成日刮佢個肚，佢話好唔舒服，我話係咪因為聽到我唱歌，所以先喺肚入面跳下舞。」

Gordon和Ally日前宣布有喜，本來兩人一同出席活動，但Ally臨時肚痛，Gordon只好叫她回家休息。（Instagram：allychanlokyiu）

現時Ally肚內的BB約6個月大，已知是女仔，Gordon直言「瀨嘢」，希望B女會好冧自己，又笑說：「希望佢冧到我傻，因為我本身都好錫小朋友，無論男同女我都好錫，就算以前啲姨甥仔唔係我親生，我都縱到佢哋咩咁，而家自己生一個，我都唔敢諗，希望佢快啲出世見我！」

Gordon指Ally陀B以來好少唔舒服，但今日個肚不停郁，自己都知對方辛苦，很努力哄她，下個月兩人將一齊去旅行，希望開開心心迎接BB出世。（梁碧玲攝）

講到兩人相識及拍拖經過，Gordon坦言是由生意拍檔變情侶，自己都冇諗過，他透露：「我哋識咗一段時間，大家討論工作上面嘅嘢先，都冇諗過突然間撻着咗。（日久生情？）可以話係，因為大家理念好一致，人生目標好相似，我又好鍾意家庭，好想組織個家庭，啲嘢話嚟就嚟，擋都擋唔住，不如嘗試吓，嘗試吓又覺得真係舒服，咁又一齊開舖頭，開舖頭之前已經Plan咗大半年，之後先一齊，但係我哋經歷咗好多唔同嘅嘢，令我哋更加了解對方。」Gordon很感恩有Ally出現，說自己以前都有很多好與不好的經歷，但今次經歷令他好開心，覺得是時候要成熟，要有一個自己的家庭。

講到日後是否專注家庭和打理咖啡店，Gordon說仍然好熱愛幕前工作，不會因為做生意就放棄做藝人，並說：「自己都不停做緊歌，希望出返嚟做一個跳唱歌手畀大家睇，唔係淨係做一個演員。」（梁碧玲攝）

Gordon和Ally年頭合資開咖啡店，原來更由生意拍檔變情侶，如今更組織家庭！（資料圖片/鄺鈺瑩攝）

兩人現時仍未結婚，Gordon指自己都想盡快，但大住肚搞婚禮不容易，所以會等Ally「卸貨」後連百日宴等一齊搞，自己希望是Party形式，跟一班朋友相聚，不會太正統。Ally與前夫育有一個女兒Aria，繼父Gordon絕對不介意，亦指和Aria相處好融洽，他表示：「非常好！你睇到我笑容都知唔係假，佢有時好似全世界爭咗佢咁，佢成日蝦我，我又成日整蠱佢，但係個相處係幾得意。佢媽咪喺度嘅時候，佢就會成日No No No，但係媽咪唔喺度佢就乜都聽我話，好嗲我，又叫我買嘢，開心嘅。（佢知自己做家姐未？）佢知道喇，開頭真係會有少少呷醋，但係慢慢同佢講解，佢開始大，會諗妹妹改咩名好，問幾時出世，仲緊張過我哋。」