賴弘國老婆有貴價鑽戒唔買反而要平婚戒　幫老公慳錢獲激讚

阿嬌（鐘欣潼）同台灣「醫界王陽明」賴弘國離婚後各自揭開人生新篇章。阿嬌感情狀況依然未傳出消息，賴弘國則火速找到新戀情，去年突然被爆出已同女友Alice求婚成功，不久後更宣布妻子懷孕，同年8月仔仔順利出世，組成幸福三口之家。賴弘國早前曬出與老婆的甜蜜合照，日前再曬出Alice穿上日本女高中生的水手裝校服，Alice甜美又清純，又再娶到靚老婆令人稱羨！

阿嬌與賴弘國情已逝。（VCG）

賴弘國上周日（28日）踏入34歲，Alice於Instagram發文祝福老公：「birthday celebration for my lovely hubby! 和你在一起總是充滿驚喜和驚嚇，年長一歲也要繼續歡樂以對所有挑戰」。

賴弘國公開第三任老婆正面相。(IG圖片)

Alice曬出與賴弘國的慶生照，原來賴弘國和Alice到了一間高級餐廳慶生，背後還有水晶吊燈，裝橫豪氣又精緻，可見Alice超鍚老公。賴弘國穿上黑色西裝外套，內搭白色T恤，而Alice亦穿上緊身黑色短裙，即便已榮升靚媽，身材依然火辣。兩人微笑相似，相當有夫妻相。Alice手搭住賴弘國肩膀親密合照，可見夫妻感情融洽。

賴弘國第三任老婆Alice是前阿聯酋航空的空姐，後轉職從事電子科技業。近日賴弘國曬出與Alice到日本旅遊，挽手合照十分甜蜜。(賴弘國IG)

Alice即便將手上的婚戒低調地掩藏在賴弘國身後，依然惹人觸目。根據台灣傳媒報道，賴弘國本預備了50萬台幣（約12.7萬港幣）買鑽戒，Alice只挑選了5萬台幣（約1.2萬）的婚戒，而Alice之後於Instagram上載Cartier戒指盒照片，大曬幸福。賴弘國曾自爆同阿嬌結婚結到快破產，為了買婚戒還碌爆卡，兩段婚姻反差極大。

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