34歲霍啟仁帶泰國女友出席飯局近照罕曝光　白淨斯文被指撞樣甘比

「最美港姐」朱玲玲與霍震霆誕下三子，位位都年輕有為。43歲大哥霍啟剛娶了「跳水皇后」郭晶晶，又當選港區人大代表，家庭事業兩豐收；40歲霍啟山代表家族出席各大社交場合，外形俊朗，文質彬彬，是不少女士心中的筍盤；而34歲孻仔霍啟仁（霍啟人）近年修心養性，2019年同泰國女友拍拖，至今仍感情穩定。

霍家四父子齊聚人民大會堂，出席紀念座談會。（IG@fok_kenneth）

霍啟仁感情狀況低調，日前終於曝光了同泰國女友的合照。兩人近日一同出席朋友聚會，飯局期間齊齊影大合照，有人擺上社交網留念。相中霍啟仁同女友站在最左面，霍啟仁戴Cap帽和眼鏡，全黑色打扮，帥氣十足，同兩位哥哥一樣靚仔；女友則穿上綠色背心和牛仔長褲，All Back束起頭髮，身材纖瘦，充滿氣質又斯文。霍啟仁站在凳上，雙手搭在女友肩膀，下巴頂住女友頭頂，姿勢親密，可見十分甜蜜。

兄弟三人與媽媽朱玲玲。（微博@郭晶晶）

有網友見到霍啟仁女友，稱讚她笑容甜美客人，在人群中格外搶眼。霍啟仁女友外表頗有貴氣，不少網友留言表示她美貌及氣質好似大劉（劉鑾雄）妻子甘比。另外有網友認為她白白淨，不似想象中泰國人模樣。

霍啟仁年輕時亦緋聞纏身、桃花不斷。（視覺中國）

霍啟仁年輕時緋聞不絕，英國留學期間有一位外形出眾的女友Rebecca Lo，其後傳出霍啟仁暗撻Rebecca閨蜜Antonia，再傳出戀上台灣女星楊千霈，最後霍啟仁與拍拖5年的Rebecca分手收場，Rebecca割脈自殺，獲救後再在醫院跳樓身亡，年僅24歲便香消玉殞。

此外，霍啟仁2010年曾捲入醉駕案也飽受爭議，他因涉嫌酒後駕駛被捕，霍啟仁承認控罪，並透露患上抑鬱症，後被判160小時社會服務令。及後霍啟仁變更為低調，戀上泰國女友後修心養性，去年曾結伴出席馬天佑生日派對，承認女友地位。

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