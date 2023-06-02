林志玲突爆喊！自揭婚後媽媽病情惡化「不認得我」淚勸珍惜身邊人
撰文：聯合新聞網
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林志玲嫁給日本男星AKIRA之後，育有一子，多半投身在慈善活動，較少公開露面，最近出席蔡康永所主持的大陸談話節目《眾聲》裡罕見受訪，回憶談論婚禮當時、結婚後的想法，被問及「人生中最想回到的一天」，林志玲隨即掩臉「我實在是不想哭」，卻在下一秒落淚，她哽咽表示：「我曾經想過，我會用很多的日子去換來一天我媽媽還記得我、她還健康的，只要有一天，我可以好好地陪伴她。」
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林志玲當初在2019年立刻決定結婚，是否與媽媽病情有關？林志玲否認：「沒有太直接的關係。」當時林媽媽雖然已經患病，卻一直撐著直到婚禮後快速惡化，她含著淚回憶：「在那之後媽媽直接不認得我們了。」因為媽媽的病情，當時結婚林志玲擔心母親到了陌生的地方會不安，特別選擇在熟悉的台南舉行婚禮，至今回想起來，林志玲若有所思地說：「真的感覺（媽媽）撐到把我嫁掉，很神奇。」她也以自己家庭的經歷告訴每一個人：「大家要珍惜你應該要在乎的人。」
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此外，林志玲還聊到了家庭教育，爸爸比較開明、媽媽則比較嚴格，不過她很感謝母親的嚴格，才造就了現在的她，原本想說AKIRA看起來比較有叛逆感，想說結婚後，自己真的可以叛逆一下，結果老公婚後對生活和健康的意識提高，「後來我也就沒辦法有叛逆期了。」
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