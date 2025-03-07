莫文蔚擔任代言人戴156卡珠寶！54歲靠5招護膚：倒立練出逆天長腿

莫文蔚護膚｜莫文蔚日前宣布成為Swarovski的品牌代言人，並戴共約156.6卡的Swarovski Created Diamonds高級珠寶頸鏈，拍攝形象廣告，展現閃亮動人的一刻。現年54歲的莫文蔚，依然展現出優雅從容的生活態度，同時不斷努力前進和嘗試，無懼年齡散發出迷人的吸引力。她的肌膚亦處於凍齡狀態，不見明顯的歲月痕跡，令人好奇她到底有甚麼護膚保養法？



莫文蔚佩戴的頸鏈，鑲嵌1,050顆、總重約156.6卡的Swarovski Created Diamonds，以7種不同的切割工藝製作。她亦配搭同系列（Galaxy）的高級珠寶耳環和戒指，展現耀眼光芒。(Swarovski提供)

莫文蔚日前宣布成為Swarovski的品牌代言人。(Swarovski提供)

莫文蔚在2023年參加內地節目《聲生不息·寶島季》時，與王菲女兒竇靖童合唱孫燕姿的〈天黑黑〉，獲得第4輪公演下半場最佳年代金曲，並瞬即登上微博熱搜。在節目播出前，莫文蔚於微博上分享宣傳照，其中無瑕膚質令人驚艷，更被網民稱讚「撞樣」同被稱為「凍齡美魔女」的林志玲，可見她對護膚保養做得非常足。

莫文蔚在2023年登上《聲生不息·寶島季》大展歌喉，除了實力演唱，不少網民都留意到她的外貌，多年來幾乎沒變，相信保養護膚相當到家。她當時在微博表示，「今晚天黑的時候我們有約，記得嗎？」暗示將在晚上的節目出場，並貼出數張照片，獲網民大讚「我以為是林志玲，好美啊！」

莫文蔚護膚｜莫文蔚在2023年與王菲女兒竇靖童合唱孫燕姿的〈天黑黑〉，瞬即登上微博熱搜。(莫文蔚微博)

莫文蔚護膚｜莫文蔚這輯宣傳照獲網民讚「我以為是林志玲，好美啊！」(莫文蔚微博)

莫文蔚凍齡護膚保養1. 睡前必做仰臥起坐

即使在繁忙的行程中，莫文蔚也會忙中抽空做運動。她曾表示喜歡游水，學生時期每日都游至少半小時，但出社會工作後，便縮減至一周一次，同時會加強核心訓練，除了會做同樣減壓消脂的瑜伽，也會每晚睡前做30個仰臥起坐，來鍛鍊腹部肌肉。

莫文蔚凍齡護膚保養2. 倒立可練出逆天長腿？

除了美妙歌聲，莫文蔚另一為人熟悉的標誌，便是她的逆天長腿，令不少女生大呼羨慕。除了基本拉筋舒展，她還會做倒立，以鍛鍊腿部肌肉，同時透過地心吸力，幫助排走腿部多餘水分和淋巴，改善下半身肥胖問題。此外，倒立還可加強肺部血液循環，促進呼吸，並加快臉部微血管流動，讓面色更顯紅潤。

莫文蔚護膚｜莫文蔚另一為人熟悉的標誌，便是她的逆天長腿，令不少女生大呼羨慕。(IG@mokabyebaby)

莫文蔚凍齡護膚保養3. 靠養顏湯水養出好氣色

每當膚質轉差，莫文蔚便會靠湯水打救。由於她的爸爸同樣注重養身，經常會煲美顏湯水，故曾出書《莫文蔚的健美湯飲》，來分享護膚飲食的心得。裡面其中提到，可以將竹蔗和蘿蔔乾熬成湯水，不僅有效排毒袪濕，而且能夠促進新陳代謝，連莫文蔚也曾在訪問中，大讚這是其最常喝的湯水，若然膚質狀態不佳或變差，都會喝一碗來提升氣色。

莫文蔚凍齡護膚保養4. 靠蘋果減肥

莫文蔚對排毒保養亦非常重視，會透過飲食，幫助促進腸道蠕動，以保持腸胃健康，減少對肌膚構成壓力。她每天會吃綠色蔬菜，從中攝取大量的膳食纖維，亦會服食維他命B，幫助代謝糖分轉化成能量，減少脂肪積聚。若發現變胖了，她便會吃蘋果，來增加飽腹感，同時攝取足夠的纖維量。

莫文蔚護膚｜若發現變胖了，莫文蔚便會切大批蘋果吃，來增加飽腹感，同時攝取足夠的纖維量。(莫文蔚微博)

莫文蔚凍齡護膚保養5. 避免水以外的糖分飲料

由於歌手經常演唱，喉嚨聲帶的抵抗力會較弱，因此莫文蔚都會喝暖開水，以滋潤喉嚨，同時暖水更可維持體溫，促進血液循環，讓喉嚨維持在最佳狀態。除了水以外，她幾乎都不喝加了調味的飲料，只會喝氣泡水，讓自己保持精神活力狀態。