48歲林志玲拍廣告時無修圖高清照流出　肌膚真實模樣網民全嚇壞

「台灣第一名模」林志玲2019年與日本團體放浪兄弟（EXILE）成員AKIRA結婚，並在去（2022）年誕下兒子，一家3口幸福美滿，而她也不時透過社群平台與粉絲們分享生活近況。沒想到近日網路上卻流出疑似林志玲在拍攝廣告時的未修圖的畫面，完全無濾鏡的真實面貌，令網友們直呼她狀態維持得相當好。



近日在社群平台上流傳一則林志玲拍攝廣告時的一系列「原圖直出照」，照片中林志玲身穿高領上衣、搭配俐落的西裝外套，手拿黑色精品包，對著鏡頭呈現專業的名模架式，而她未經過修圖的真實膚況也一覽無遺，雖有一些不明顯的毛孔與肌膚紋理，仍無損她的美麗。

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照片曝光後，雖然有網友認為與林志玲平時分享的自拍照膚況有些微差距，但大部分網友仍對於她48歲的真實狀態感到佩服，認為她只是剛好在不適合的光線下才會看起來膚況不夠明亮，表示即使是20歲的女生在這樣的拍攝效果下也很難比她美。

事實上，林志玲曾透露與老公AKIRA是在2011年於舞台劇《赤壁~愛~》結緣，一直保持著良好的友誼，而這份友情後來則發展出了美麗而真摯的愛情。當時她PO文坦言：「有人說：『愛情是一瞬間的禮物。』很幸運的是，兩人決定把這一份禮物變成一生的陪伴，攜手在未來的日子裡一起享受人生中的酸甜苦辣，擁有彼此的歡笑和眼淚。」

而AKIRA日前在小S節目《小姐不熙娣》被小S問決定與林志玲走入婚姻的原因，他則回應：「因為遇到一個很棒的老婆！」面對小S逼問她跟林志玲誰比較美，AKIRA也毫不猶豫就選擇了愛妻，甜蜜感情羨煞眾人。

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