一舞傾城｜一文睇晒15集精華場面　每個女演員必有一場性愛戲碼

無綫劇集《一舞傾城》以香港70，80年代夜總會做背景，講述一班舞小姐鮮為人知的故事。劇集共有22集，日前播至15集已出現不少「踩住電視尺度條界」的畫面，例如有近日備受討論的「賣處」，性虐待（SM），後父強姦繼女，床上戲，甚至是在商舖肉搏「打野戰」等等，激吻戲在《一舞傾城》已屬小兒科。



愈嚟愈重口味。（《一舞傾城》截圖）

《一舞傾城》好大部份都圍繞住陳星妤（飾KK）。劇情講因為陳星妤家景貧窮，更曾歷過被後父企圖強姦，在姊妹介紹下去了夜總會做小姐。第二集就播出她被後父企圖強姦的片段，相當震撼。

第二集就有後父企圖強姦繼女戲份。（《一舞傾城》截圖）

第二集就有後父企圖強姦繼女戲份。（《一舞傾城》截圖）

第二集就有後父企圖強姦繼女戲份。（《一舞傾城》截圖）

點解搵《愛回家》池富飾演...（《一舞傾城》截圖）

除了情慾戲，其實一些武打場面也設計得相當好，例如第三集姚子羚一打四的場面亦相當好看。

姚子羚打戲都幾好睇。（《一舞傾城》截圖）

男人睇到呢幕都會覺得痛。（《一舞傾城》截圖）

姚子羚飾演臥底警察。（《一舞傾城》截圖）

好打得。（《一舞傾城》截圖）

當然不少得掌摑戲份。（《一舞傾城》截圖）

當然不少得掌摑戲份。（《一舞傾城》截圖）

陳星妤（飾KK）「賣處」一事講了足足一個星期，到第6集終於入戲肉！有富豪以800萬肉金買下KK個處。以當時物價來說大概是10層太古城單位。但可惜，到最後因為KK經期到，所以最後作罷。這一集意識相當大膽。

賣處。（《一舞傾城》截圖）

賣處。（《一舞傾城》截圖）

賣處，但因為陳星妤經期到，所以就沒下文。（《一舞傾城》截圖）

陳星妤（飾KK）之後，戲肉就落到同劇的鄺潔楹（飾細細粒）身上，嬌小可愛不適合拍情慾戲？不緊要，因為編劇安排了一場SM戲份給她。據鄺潔楹（Judy）透露，因為導演嫌男演員不夠投入和變態，所以導演曾試過親身上陣，所以某些近鏡的其實是導演本人。

仲有SM戲份。（《一舞傾城》截圖）

導演好鍾意特寫腳部。（《一舞傾城》截圖）

鄺潔楹（飾細細粒）被SM。（《一舞傾城》截圖）

男演員先出位。（《一舞傾城》截圖）

完事。（《一舞傾城》截圖）

除了上述幾位搶鏡，蔡潔和莊鍶敏也有挑戰電視尺度的演出。

在陳法蓉離開房間後，李嘉突然推倒蔡潔於枱上，並撕開她的衣物。(《一舞傾城》截圖)

蔡潔有作出掙扎，但她因為不夠力，所以未能掙脫李嘉，只能讓李嘉騎在她身上。(《一舞傾城》截圖)

扯爛黑絲。（《一舞傾城》截圖）

李嘉已經「完事」。(《一舞傾城》截圖)

鏡頭一轉就見到李嘉戴著面具推倒莊鍶敏。(《一舞傾城》截圖)

還有蔡潔的床戲，鴛鴦浴畫面，不過網民就奇怪為什麼需要穿泳衣浸鴛鴦浴。

今集亦有不少香艷鏡頭。(《一舞傾城》截圖)

劇情連抓床單的小細節都有捕捉到。(《一舞傾城》截圖)

鏡頭一轉便見到李道瑜與蔡潔一起浸溫泉，當大家都以為會再有更性感的畫面時，結果是蔡潔穿上泳衣在浸溫泉。(《一舞傾城》截圖)

李道瑜拆穿何浩文與蔡潔是男女朋友關係。(《一舞傾城》截圖)

拍情慾戲肯定不是女演員的專利！何浩文飾演的Dave是蔡潔的「軟飯男友」，劇情講到何浩文背着蔡潔與一名地產妹合夥欺騙錢財，睇完單位之後何浩文與地產妹更就地辦起事來，男方身材比女方更養眼！

Dave背住Monica偷食地產妹。（《一舞傾城》劇照）

女演員「地產妹」好搏。（《一舞傾城》截圖）

女演員「地產妹」好搏。（《一舞傾城》截圖）

講完蔡潔（飾Monica）發現被騙，又到她和楊明（飾卓志飛）撻着，再上演情慾戲，這一場戲還有相當多特寫，睇到家庭觀眾面紅耳赤。

楊明見蔡潔已經醉倒，所以送她回家。(《一舞傾城》截圖)

進到屋後蔡潔把楊明上衣脫去。(《一舞傾城》截圖)

楊明把蔡潔推倒在床上後便把她肩上的細帶拉下。(《一舞傾城》截圖)

雖然這一分鐘的床戲楊明坦言事前做足準備，在拍攝前做掌上壓及引體上升等運動，務求令肌肉看上去比較脹。(《一舞傾城》截圖)

劇情去到第三星期依然不乏香艷場面，例如這一幕趙碩之（飾馬玉媚）和日本客人木村先生去酒店的性感鏡頭，在一夜激情後鏡頭特寫影着趙碩之慢慢着穿上絲襪，也令人印象深刻。

趙碩之俯身向木村先生親吻。(《一舞傾城》截圖)

馬玉媚（趙碩之 飾演）跟日本客人木村先生去酒店的性感鏡頭。(《一舞傾城》截圖)

劇情轉入大直路，臨近結局周的時候，關楚耀（飾Marco）終於抱得美人歸！「萬國城最後一個處女」陳星妤（飾KK）終於獻出寶貴初夜給他，但對睇了三個星期情慾戲的觀眾來說，這一幕只算是情節交代，觀能刺激上不會太震撼。

KK被Marco真誠打動，為佢獻出初夜。（《一舞傾城》截圖）