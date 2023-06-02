一舞傾城｜一文睇晒15集精華場面 每個女演員必有一場性愛戲碼
無綫劇集《一舞傾城》以香港70，80年代夜總會做背景，講述一班舞小姐鮮為人知的故事。劇集共有22集，日前播至15集已出現不少「踩住電視尺度條界」的畫面，例如有近日備受討論的「賣處」，性虐待（SM），後父強姦繼女，床上戲，甚至是在商舖肉搏「打野戰」等等，激吻戲在《一舞傾城》已屬小兒科。
《一舞傾城》好大部份都圍繞住陳星妤（飾KK）。劇情講因為陳星妤家景貧窮，更曾歷過被後父企圖強姦，在姊妹介紹下去了夜總會做小姐。第二集就播出她被後父企圖強姦的片段，相當震撼。
除了情慾戲，其實一些武打場面也設計得相當好，例如第三集姚子羚一打四的場面亦相當好看。
陳星妤（飾KK）「賣處」一事講了足足一個星期，到第6集終於入戲肉！有富豪以800萬肉金買下KK個處。以當時物價來說大概是10層太古城單位。但可惜，到最後因為KK經期到，所以最後作罷。這一集意識相當大膽。
陳星妤（飾KK）之後，戲肉就落到同劇的鄺潔楹（飾細細粒）身上，嬌小可愛不適合拍情慾戲？不緊要，因為編劇安排了一場SM戲份給她。據鄺潔楹（Judy）透露，因為導演嫌男演員不夠投入和變態，所以導演曾試過親身上陣，所以某些近鏡的其實是導演本人。
除了上述幾位搶鏡，蔡潔和莊鍶敏也有挑戰電視尺度的演出。
還有蔡潔的床戲，鴛鴦浴畫面，不過網民就奇怪為什麼需要穿泳衣浸鴛鴦浴。
拍情慾戲肯定不是女演員的專利！何浩文飾演的Dave是蔡潔的「軟飯男友」，劇情講到何浩文背着蔡潔與一名地產妹合夥欺騙錢財，睇完單位之後何浩文與地產妹更就地辦起事來，男方身材比女方更養眼！
講完蔡潔（飾Monica）發現被騙，又到她和楊明（飾卓志飛）撻着，再上演情慾戲，這一場戲還有相當多特寫，睇到家庭觀眾面紅耳赤。
劇情去到第三星期依然不乏香艷場面，例如這一幕趙碩之（飾馬玉媚）和日本客人木村先生去酒店的性感鏡頭，在一夜激情後鏡頭特寫影着趙碩之慢慢着穿上絲襪，也令人印象深刻。
劇情轉入大直路，臨近結局周的時候，關楚耀（飾Marco）終於抱得美人歸！「萬國城最後一個處女」陳星妤（飾KK）終於獻出寶貴初夜給他，但對睇了三個星期情慾戲的觀眾來說，這一幕只算是情節交代，觀能刺激上不會太震撼。
一舞傾城最新劇情劇透
香港01為你每日持續更新一舞傾城的最新劇情，最新劇情請看。
一舞傾城中，夜總會不同的術語代表什麼?
TVB熱播劇《一舞傾城》大受歡迎，劇中除了盡現80﹑90年代舞小姐的生活之外，還展現了夜總會不同的術語，就好像「金魚」﹑「木魚」等。在劇中，不時聽到沙律媽（陳法蓉飾）﹑細細粒（鄺潔楹飾）等講做「金魚」﹑「木魚」的分別，而兩者的分別就是...詳情請看。