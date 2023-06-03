隱門｜吳岱融演葉嘯天嚇親街坊：以前做鷲哥啲人會走埋嚟傾偈

無綫（TVB）劇集《隱門》播出5集，觀眾反應熱烈，尤其是劇中飾演大反派葉嘯天的吳岱融，更大受觀眾歡迎。吳岱融今日（03/6）出席劇集宣傳活動，他在接受《香港01》時表示感激大家的支持，又大爆劇情發展：「佢嘅所作作為，令到黃智雯佢哋生活有好大回響。」



葉嘯天第一集已經好好火，包括踢車發洩、燒車同埋向警察挑機。

雖然劇集只播了5集，但他坦言已有不少觀眾認得他就是「葉嘯天」，更表示出街時會有不少粉絲搵他合照和叫他「葉嘯天」：「感覺上好似啲人真係驚咗我，以前我記得鷲哥啲人會開心走埋嚟傾偈，但係葉嘯天，啲人望到都冇咁開放，都唔知係咪呢次（個角色）比較惡啦，但係網上都收到好多好好嘅反應，喺度要多謝網友對我嘅支持。」

吳岱融（飾葉嘯天）出席劇集宣傳。（葉志明 攝）

他續說：「街坊見到我驚咗我係一件好事，肯定啦，代表啲街坊睇過，所以好多謝。都係嗰句啦，其實唔關我事，係監製同編劇要我（個角色）咁樣出嚟！我睇返兩集，雖然唔係好多嘢，但係自己睇返都覺得我幾得人驚。」

吳岱融表示出街有不少街坊認得他是「葉嘯天」。（葉志明 攝）

當被問到飾演葉嘯天，有沒有釋放了「內心的野獸」時，他坦言：「平時生活冇呢啲機會做咁喪心病狂嘅嘢，但係我覺得呢套戲（挑戰）反而係體能，因為要由好低轉數突然衝到好高轉數。我都好多年冇拍打戲，打得咁緊要，所以好講體能，不過好彩都應付到。」

吳岱融直言挑戰很大。（葉志明 攝）