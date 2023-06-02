隱門劇情劇透6-10集｜陳展鵬黃智雯合謀殺人？　湯洛雯身世大驚爆

《隱門》大致劇情劇透：三十年前，悍匪葉嘯天(吳岱融飾)於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為嘯天接贓的女兒改名換姓，以張心月(黃智雯飾)之名重新生活，並嫁予遊艇大王殷昊然(黃子恆飾)；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子莊子喬(陳展鵬飾)，幸得好心人鄧承謙(魯振順飾)收養。一宗車禍令子喬、心月再次相遇，車禍的矛頭卻直指剛出獄的嘯天！心月無法再逃避嘯天這個夢魘，婚姻關係也出現危機。警察楊忻曉(湯洛雯飾)介入調查，更對嘯天、子喬死咬不放。三十年的恩怨重新掀起，當年牽涉劫案的所有人，都被捲進漩渦當中……

《隱門》第六集劇情 (06/05) 黃子恆原來被人推落海

黃智雯悲痛下產生幻覺，而盧宛茵得知愛子溺斃後崩潰痛哭。同時楊可瑩亦被送往手術室換肝，黃智雯憂心不已。湯洛雯覺得黃子恆屍體身上的紅點有可疑，決與袁鎮業到案發地點模擬重演一次。陳展鵬負責調查黃子恆的保險索償，盧宛茵認定黃智雯是為拿保險金而殺黃子恆，決定查探黃智雯。陳展鵬查得黃子恆生前為黃智雯加保額的原因，卻不忍告知。黃智雯自知無法向楊可瑩隱瞞，將黃子恆離世和捐肝的事告之，楊可瑩傷心不已。湯洛雯與袁鎮業尋得目擊證人，證人表示黃子恆被人推落海……

黃子恆慘死。（劇照）

《隱門》第七集劇情 (06/06) 黃智雯被兩邊針對

黃子恆出殯，湯洛雯帶着新證據來到，讓盧宛茵怪罪黃智雯導致悲劇發生，陳展鵬為黃智雯出頭，責備湯洛雯。一時間，黃智雯被當成與吳岱融合謀殺黃子恆，在家受盡盧宛茵憎惡，在外則要接受湯洛雯調查，備受壓力下看到黃子恆怪罪自己的幻覺，又不敢對人說，只能暗地看精神科。湯洛雯到陳展鵬公司揭穿其賊人之子身份，陳展鵬被同事孤立，巧遇黃智雯，二人同病相憐，互相鼓勵。盧宛茵聲稱在家見到黃子恆鬼魂，更請道士作法。盧宛茵請湯洛雯回家搜查，在黃智雯房內找到一枝電槍……

黃智雯被兩邊針對。（劇照）

《隱門》第八集 劇情(06/07) 陳展鵬黃智雯合謀殺人？

黃智雯發現中了盧宛茵的圈套，向她如何解釋亦無用，大感無奈。陳展鵬帶黃智雯到山頂散心，湯洛雯跟蹤而至，誤會二人有私情，亦在烤肉店發現二人過往的合照，更認定二人私通……阮浩棕拍檔張翼東成功找到投資電影的金主，一心以為能實現夢想的阮浩棕，卻迎來惡夢……盧宛茵受好友陸貴鳳教唆，認定黃智雯會搶楊可瑩撫養權。湯洛雯懷疑陳展鵬和黃智雯為取得保險金合謀殺害黃子恆，藉一封保險公司給黃子恆的加保通知書，找盧宛茵配合試探陳展鵬……

陳展鵬黃智雯合謀殺人？（劇照）

《隱門》第九集劇情 (06/08) 湯洛雯身世大驚爆

陳展鵬向黃智雯傾訴過往傷痛，二人同是天涯淪落人，互訴衷腸。陳展鵬為迴避死心不息的湯洛雯，撞上了吳瑞庭的車，剛好吳瑞庭是湯洛雯上司，亦認出陳展鵬是徐榮之子。阮浩棕不惜為黃智雯搬家而接拍三級片，張翼東得知阮浩棕是吳岱融之子，另有盤算。湯洛雯帶父張國強外出玩耍時失蹤，原來張國強錯認一女士為亡妻李君妍緊抓對方不放，湯洛雯唯有將李君妍之死告知，陳展鵬因而得悉湯洛雯身世，並了解其針對自己之由。陳展鵬撤銷對湯洛雯專業失當的投訴，但湯洛雯毫不領情……

湯洛雯身世大驚爆。（劇照）

《隱門》第十集劇情 (06/09) 吳岱融又再帶走楊可瑩

湯洛雯向陳展鵬道出劫案當日所見，二人各持己見，爭持不下……楊可瑩哭喊着表示不想離開，原來盧宛茵背後向楊可瑩使了心計，黃智雯為免楊可瑩傷心，只得放棄搬走念頭。陳展鵬向吳瑞庭詢問當年真相，吳瑞庭將湯洛雯少時經歷告知，使陳展鵬更明白湯洛雯為何對黃智雯和自己窮追不捨。阮浩棕拍檔力勸他答應金主的要求拍《賊王傳》，阮浩棕向黃智雯探口風，黃智雯不想阮浩棕與吳岱融有任何瓜葛，堅決反對。保險金快將批出，黃智雯以為一切能告一段落，怎料吳岱融再出現並帶走楊可瑩……

細路女都唔放過。（劇照）

《隱門》角色演員對應表

陳展鵬飾莊子喬｜黃子恆飾殷昊然｜杜燕歌飾胡福文

黃智雯飾張心月｜張國強飾楊志強｜譚偉權飾錢七

湯洛雯飾楊忻曉｜楊可瑩飾殷梓晴｜徐榮飾莊振南

吳岱融飾葉嘯天｜韓馬利飾彭蘇菲｜吳瑞庭飾高文治

劉佩玥飾鄧希宜｜袁鎮業飾甘小新｜梁皓楷飾成漢

阮浩棕飾張逸風｜程可為飾陸貴鳳｜孟希璘飾關家寶

盧宛茵飾朱美琳｜胡㻗飾關敬斌｜吳天佑飾程有全

魯振順飾鄧承謙｜張翼東飾丁子力｜葉曉陽飾傅棠