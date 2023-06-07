Stanley@MIRROR放負惹網民心痛　沉澱後回應：現在考驗你有幾熱愛

MIRROR成員邱士縉（Stanley）是隊中的演技擔當，雖然他曾在ViuTV劇集《野人老師》擔正做主角，但相比其他隊員機會較少。他不止一次在IG放負，前日以黑底白字表示絕望後，獲不少人替他抱不平，甚至出謀獻策要助Stanley紅起來，而他沉澱一日後就上水感謝大家支持，並表示收到一位前輩的打氣說話。



Stanley的演技素來備受肯定，上月更推出第一首個人單曲《來不及》，以悼念年初病逝的母親，在MV中他演技大爆發，令人動容。而他亦一直視演員作為發展大方向，可惜機會不算多，當MIRROR成員先後進軍影壇，角逐金像獎，他卻只是拍全員電影《12怪盜》方第一次拍戲，上月他曾出Story說：「好想好想演戲，這半年感受了很多，很想實踐一下 #幾時有戲演」

Stanley是MIRROR團中的演技擔當。（IG@stanleysc_）

Stanley母親節推出新歌《來不及》，並大曬演技。（MV截圖）

而前日他再出黑底白字圖，放負稱絕望，Stanley說：「失望之後是什麼？是絕望。現實再一次把你打沉。究竟需要我多大努力才行？我也不知道了。」事件惹網民揣測，早前他曾透露今年7月先開今年第一套劇，網民認為他機會太少，有粉絲又不滿他冇機會上《Chill Club》宣傳新歌，網民甚至不值他不被重用，開Post討論：「一人一條橋讓Stanley紅起來。」

Stanley日前放負稱被現實打沉。（IG@stanleysc_）

Alina與Stanley感情穩定，Alina曾代男友出頭鬧公司幫Stanley推Job，不過有部分網友不太喜歡Alina。（資料圖片）

沉澱一日後，Stanley上水多謝大家，出了舉大姆指的Story，寫下：「本身只是單純的抒發情緒，想不到換來大家的打氣和支持。多謝大家。有位前輩說，『而家嘅難捱以及磨練，10年之後你睇番，就係你成功嘅重要資產！其實你儲緊嘢！現在考驗你有幾熱愛啦。當你好愛，你就會繼續努力學習，沉澱！』收到！」