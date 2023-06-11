專訪｜廖碧兒公開擇偶條件　否認「有錢」成考慮因素：我夠養自己

01娛樂節目《摸杯底》邀請廖碧兒（Bernice）作為嘉賓。現年44歲的廖碧兒的感情生活一直受到網民的關注，就連主持人林柏希在節目中亦表示為此感到好奇，而Bernice透露現時單身，身邊不少好友都有為她介紹男性朋友：「好多人都有介紹，我唔係唔想嘅，因為你知道我拍拖每一個都係好長時間嘅，所以我唔係拍散拖嘅人。」

廖碧兒擔任01娛樂節目《摸杯底》嘉賓，與好友及節目主持林伯希一邊品嘗美酒,一邊暢淡人生。（葉志明 攝）

廖碧兒的感情生活一直受到網民的關注。（葉志明 攝）

Bernice透露現時單身。（葉志明 攝）

此時，林柏希就做媒人要Bernice公開擇偶條件，對方說道：「其實好難㗎，唔係我想要啲咩，因為係雙方面，可能我要嘅嘢人哋未必畀到我，而且嗰個人要好睇得開，我成日都好驚為難人哋，因為我哋做呢行始終都會有人跟住、有人影相，食緊飯都會有人搵你合照，你唔會知道對方介唔介意。」被問到「有錢」是否擇偶條件之一時，Bernice否認並表示：「我自己夠養自己喎，我唔使喎，我不嬲都唔使喎。」

Bernice公開擇偶條件。（葉志明 攝）

廖碧兒否認「有錢」是擇偶條件之一。（葉志明 攝）

Bernic透露一直都有生小朋友的想法，更表示有機會突然宣布生仔的消息：「有機會㗎，因為唔知道自己想點樣。（你會感覺有一日係應該會做阿媽？）冇話應唔應該，之前我會想，但係好似宜家啲人唔結婚，我見到好多人結婚會唔開心，有人唔結婚都一起咗好多年，佢哋更開心，咩先係一個正常嘅家庭，其實宜家有好多唔同嘅組合同定義。最緊要係大家開心。」

Bernic透露一直都有生小朋友的想法。（葉志明 攝）