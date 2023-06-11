01娛樂節目《摸杯底》邀請廖碧兒（Bernice）作為嘉賓。廖碧兒已經由華裔小姐搖身一變成酒莊莊主，在節目內亦分享了不少釀酒過程的趣事及網民最為關注的感情狀況，她更大方回應舊情，自己並無劈腿：「大家睇返個timeline（時間線），大家係睇新聞，冇睇到個timeline，如果你睇返，其實係時間係會證明一切（係冇重疊到嘅？）我冇囉。」



01娛樂節目《摸杯底》邀請廖碧兒做嘉賓（（葉志明 攝）

Bernice透露其實當初離巢其中一個原因是拍劇過程導致腳受傷，她直言：「我冇諗過，我會連沙都感覺唔到，在腳趾的縫隙之間。」所以進醫院做手術療養期間，重新想過自己真正想要的是什麼，最後決定暫時離開演員這個角色。

廖碧兒拍劇受傷之後差不多一年時間才恢復（葉志明 攝）

而在節目內主持人林柏希亦問到網民最關注的感情生活，而Bernice透露現時單身，身邊不少好友都有為她介紹男性：「好多人都有介紹嘅，我唔係唔想嘅，因為你知道我拍拖每一個都係好長時間嘅，所以我唔係拍散拖嘅人。」此時，林柏希也趁著機會問Bernice的擇偶條件，被問到「有錢」是否擇偶條件之一時，Bernice否認並表示：「我自己夠養自己喎，我唔使喎，我不嬲都唔使喎。」Bernice透露一直都有生小朋友的想法，更鬼馬地表示有機會突然宣布生仔的消息。

廖碧兒相當鬼馬表示可能有一日突然宣布生子（葉志明 攝）

Bernice出道至今有2段為人所熟悉的戀情，主持人林柏希好奇問道：「你係位點樣嘅女朋友？」令Bernice突然表示：「你唔好唔記得，成日話我旺夫（分咗手嗰啲嘛）係啊！就係旺咗佢哋（嗰兩件呀嘛）係啊！咁其實係佢哋講咋嘛。」隨後，廖碧兒就表示自己是位專一的女友：「如果當我鍾意一個人，無論佢做咩錯事，我都會覺得佢係啱嘅（害死你啊！）係啊，因為乜都信，咩係我面前我都會信（就算身邊人同你講都唔信？）係！」

廖碧兒表示自己在感情當中會無條件信任對方（葉志明 攝）

對於曾經被指一腳踏兩船，聞言後她淡定為自己澄清：「大家睇返個timeline（時間線），大家係睇新聞，冇睇到個timeline，如果你睇返，其實係時間係會證明一切（係冇重疊到嘅？）我冇囉。」