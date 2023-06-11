專訪｜廖碧兒否認一腳踏兩船傳聞　自認對感情專一無條件信任對方

01娛樂節目《摸杯底》邀請廖碧兒（Bernice）作為嘉賓。Bernice出道至今有4段為人所熟悉的戀情，主持人林柏希好奇問道：「你係位點樣嘅女朋友？」令Bernice突然表示：「你唔好唔記得，成日話我旺夫（分咗手嗰啲嘛）係啊！就係旺咗佢哋（嗰兩件呀嘛）係啊！咁其實係佢哋講咋嘛，你始終都控制唔到人哋點寫，嗰時我哋一直都冇自己嘅平台。」

林柏希邀請廖碧兒擔任01娛樂節目《摸杯底》的嘉賓。（葉志明 攝）

廖碧兒分享自己對傳媒的看法。（葉志明 攝）

隨後，廖碧兒就表示自己是位專一的女友：「我覺得我好專一，太專一。如果當我鍾意一個人，無論佢做咩錯事，我都會覺得佢係啱嘅（害死你啊！）係啊，因為乜都信，咩係我面前我都會信（就算身邊人同你講都唔信？）係！（戇居囉你）係！」

廖碧兒表示自己是位專一的女友。（葉志明 攝）

看來林柏希不太認同廖碧兒在感情中的做法。（葉志明 攝）

Bernice曾經被指一腳踏兩船，聞言後她淡定為自己澄清：「大家睇返個timeline（時間線），大家係睇新聞，冇睇到個timeline，如果你睇返，其實係時間係會證明一切（係冇重疊到嘅？）我冇囉。」訪談中林柏希分享邀請Bernice上節目的原因：「其實佢係好多嘢都被人誤解咗，時間會證明一切。其實好簡單，會見到你IG同好多朋友敘舊，如果佢係乞人憎嘅，胡杏兒睬佢都傻啦，仲有Sammul（陳鍵鋒）、Paul哥（秦沛）。」廖碧兒亦補充說道：「啲前輩都同我講話『唔好理呢啲嘢，大家知道就算啦』。」

廖碧兒否認一腳踏兩船。（葉志明 攝）