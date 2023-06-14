天龍八部｜文詠珊轉型成功演技受肯定　被網友封為「最美王語嫣」

由文詠珊（Janice Man，簡稱JM）﹑楊祐寧主演的劇集新版《天龍八部》，將在今（14日）於 TVB黃金時段21:30播出，全新版本將刪減剪輯成33集，比原本少了17集。事實上，該劇早在2021年已於內地播出，收視話題度不俗，其中JM更被網友封為「最美王語嫣」，為其演藝事業再增添代表作。出道至今11年的她，能擁有今時今日的成績絕對不容易，讓我們一起來回顧她的上位之路吧！

《天龍八部》即將在TVB播出。（《天龍八部》微博圖片）

初出道以模特兒身份示人的她，外型出眾兼有潮流風格，與Angelababy走同路線，她們成為年輕人追捧模仿的偶像，被外界封為「𡃁模始祖」，人氣一時無兩。在走紅這一段期間，她還因為獨創的港式口音英文，中英夾雜還時不時發出R音，而被網友稱為「JM Tone」，絕對是另類上位方式。

與Angelababy被外界封為「𡃁模始祖」。（視覺中國）

不過講到她真正成功上位，應該在2015年的時候，在此之前她已慢慢轉型路線成為演員，在電影圈慢慢漸露頭角，直到2015年推出電影《赤道》令不少人刮目相看，在電影中她是一位「赤盜」助手，非常打得，而且演技不再生硬，與以往「賣靚」的形象大相逕庭，亦因為好演技令她首度入圍「第35屆香港電影金像獎最佳女配角」，在紅氈上以一身真空上陣的超性感裝扮示人，令不少觀眾眼前一亮，至今仍被視為是歷年金像獎最性感造型之一。

演技備受認可的她沒想到在2016年推出的電影《寒戰II》中表現亮眼，再一次令她入圍金像獎最佳女配角，雖然兩次入圍都未能抱得獎項，但在不少人心中她早已是一位成功的演員了。

《赤道》﹑《寒戰II》表現亮眼。（微博圖片）

在紅氈上以一身真空上陣的超性感裝扮示人，令不少觀眾眼前一亮。（視覺中國）

在香港早已打開知名度的她，亦在2015年開始慢慢將重心轉移內地發展，更憑古裝劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》的小師妹形象，成功打開內地市場。繼而接連推出《九州·海上牧雲記》飾演盼兮魅靈，再一次打動觀眾內心，不過講到真正紅遍大江南北就是三年前推出的劇集版《風聲》，她在劇中飾演李寧玉，將冷靜﹑忠誠﹑聰明的一面演得恰到好處，被網友激讚絕對不輸電影版飾演同一角色的李冰冰版本，而亦因為該劇令她獲得第32屆華鼎獎中國近現代題材電視劇最佳女演員提名，再一次對她的演技給予肯定。

劇集版《風聲》表現出色。（《風聲》微博圖片）

雖然在綜合知名度上，她始終不及Angelababy，但在演技上她早已被網友肯定比對方出色。而是次挑戰《天龍八部》王語嫣一角，其清麗絕俗的古裝扮相非常符合原著，已經被網友肯定為「最美王語嫣」，相信該劇在香港播出會為她增加討論度，而她亦是首次有劇集代表在TVB黃金時段播出。

網友封為「最美王語嫣」。（《天龍八部》微博圖片）