天龍八部｜楊祐寧外型粗獷貼近原著　獲網友激讚「最帥喬峰」

近年TVB自家製古裝劇作品少之有少，幾乎都是外購內地古裝劇為主，近日更安排在晚上9時半黃金時段播放新版《天龍八部》，由楊祐寧﹑文詠珊﹑何泓姍等主演。雖然《天龍八部》過去已被翻拍多個版本，但對於楊祐寧飾演的新版喬峰，就獲得不少網友好評，其外型粗豪，散發英氣逼人的氣息，與原著喬峰的形象非常貼切，令他獲得「最帥喬峰」的稱號，而因為出演該角色一圓他小時候的武俠夢。

《天龍八部》正在TVB播出。（《天龍八部》微博圖片）

在金庸筆下喬峰是一位外表粗豪，身材魁梧，豪邁英氣之人，而楊祐寧的外型幾乎貼近原著，所以令不少網友激讚選角選對了。濃眉大眼的他輪廓分明，天生自帶一種英氣氣質，而且他一向喜歡玩戶外運動，就好像跑步﹑衝浪﹑踩單車等，還有有健身習慣，所以令他擁有壯碩身材，而且皮膚較為黝黑，整個人Man味十足，所以演繹起喬峰時，讓大家覺得貼切。而為了該角色，他更曾閉關進行訓練，將自己變得更為粗糙，好讓在劇中展現更為男人一面。

楊祐寧外表粗豪，身材魁梧，非常貼近原著。（《天龍八部》微博圖片）

楊祐寧擁有壯碩身材。（楊祐寧微博圖片）

不少男生心中都有一個武俠夢，楊祐寧亦不例外，早年他接受訪問的時候亦表示有夢想成真的感覺，更透露小時候自己會在家躲起來練功：「我會自己在我的房間裡練功，我會從床上跳到書桌，再從書桌跳到椅子，就是整個人會覺得自己，要練就甚麼輕功才可以得到甚麼功力。當然那個時候是把房門關起來，因為怕被媽媽發現。」非常搞笑。

楊祐寧小時候會偷練輕功。（楊祐寧微博圖片）

而他能夠被挑中出演喬峰一角，是因為導演于榮光看到他在電影《寒戰II》心思縝密的表演，所以令他有機會挑戰角色，對於要出演該角，他亦曾感到大壓力，因為喬峰畢竟是經典個英雄人物，而且之前還推出了多個版本都受到大家喜歡，所以令他非常緊張，不過後來他有看前輩們的演出，發現每一版的喬峰都有自己的特點，有自己的個性，所以到後來真的開始演出的時候，他就沒有想太多，把注意力放在劇本同角色上面。

古裝扮相依然帥氣。（楊祐寧微博圖片）