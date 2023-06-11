網紅蔡阿嘎批評日本餐廳惹禍神隱6日 妻洩近況：斷捨離一波
撰文：聯合新聞網
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台灣百萬YouTuber蔡阿嘎日前拍攝影片批評日本餐廳難吃引發批評，事後他緊急將影片下架並致歉，不過仍舊無法平息網友怒火。事隔6日，二伯昨（9日）突發聲透露近況，許多粉絲也紛紛留言安慰頻喊：「想你們了。」
蔡阿嘎爆出影片爭議後，社群平台、YouTube頻道除了發表道歉外就沒不再更新近況；而他的老婆二伯4天前曝光陪小孩畫畫的照片，昨（9日）更罕見透露近況，發文寫下：「把辦公室整個大搬風了一下，順便斷捨離了一波後發現，樣品跟瑕疵品的數量真的好驚人啊！！！」雖然調整後的桌面相當整齊，不過她仍不忘自虧：「猜看看可以維持多久。」
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發文一出，許多粉絲紛紛在底下留言替他們一家人加油打氣：「終於有消息了 嘎哥加油啊... 突然都沒嘎哥影片和Podcast 好寂寞阿」、「終於有你們的新消息了🥹很想念你們」、「超多天沒你們的消息😢 加油喔」、「阿嘎、二伯加油，給自己休息一下，等你回來」、「永遠支持你們」。
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