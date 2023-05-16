性感網紅蕾菈大肚半年挑戰懷孕行房　警告「踩紅線」須堅守一原則

人氣YouTuber蕾菈去年底宣布懷二寶，目前孕期來到半年多，她特別搜集了許多關於懷孕的幾個迷思，為同樣是孕婦的粉絲們解答，其中最受討論的就是不能行房的傳聞，蕾菈直接否認該傳聞，大方表示「我昨天才行房」，打趣表示：「所以我現在看起來意氣風發」心情很好。



蕾菈表示，建議孕婦們要行房可在中期，因為前3個月胎兒還不穩定，男性的前列腺素也可能引發早產，所以要遵循戴套原則，其餘時間可以放心，她也提到有不能剪指甲的傳聞，因為傳說「會剪到小朋友的手」，她大笑表示「這是什麼魔法攻擊啊？」更自嘲18歲時就是相信了，所以那時候指甲長了不敢剪，都用咬的。

【圖輯】點圖放大看更多蕾菈IG性感照👇👇👇

+ 43

關於不能喝咖啡、染頭髮的迷思，她也一一解答，透露只要染劑在正常劑量下、沒有碰到頭皮，其實還是很安全的；孕婦每天攝取200到300克的咖啡因，對胎兒不會有任何影響，不需要太害怕，並不是什麼事都不能做，盡量讓自己孕期開開心心最重要。

【圖輯】點圖放大看「小鄧紫棋」蕾菈剛隆胸後的模樣👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

肺塌陷「鬼門關走一回」！張立昂首露面 親曝「復原病況」

【本文獲「TVBS」授權轉載。】