泰國旅遊要小心！內地網紅遭擄到KK園區性侵　另一人跳樓逃亡癱瘓

泰國傳擄人事件！有台灣遊客到曼谷玩的時候被下藥，醒來時人已在緬甸老街，對方要他支付5萬美元贖金，或加入詐騙，他因嘗試從4樓跳下逃跑，卻不幸癱瘓。另外，一位擁有百萬粉絲的中國女網紅在曼谷酒吧被下藥，隔天在KK園區醒來，遭性侵及軟禁。全球反詐騙組織呼籲，旅客前往泰國一定要注意安全，避免造成遺憾。



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Facebook Page「Global Anti Scam Org 全球反詐騙組織（以下簡稱GASO）」30日貼出一段公開聲明，目前能透露的泰國擄人事件有2個個案，其一是中國一名百萬粉女網紅，她在曼谷知名酒吧遭下藥，隔天醒來時，人已經在KK園區。GASO接到通報時，女方已遭性侵且軟禁。

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另一個個案，則是一名停留曼谷5天的台灣遊客，一樣是被下藥，醒來時得知身在緬甸老街，「緬甸園區要求他支付5萬美金的贖金，否則要加入詐騙集團的行列，從事詐騙行為。」台灣遊客因不願從事詐騙，嘗試從4樓跳下逃脫，卻不幸癱瘓，目前在緬甸醫院接受治療。

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